Rita Ora, concert pentru Papa Francisc la Vatican

Cântăreaţa Rita Ora va susţine un recital la basilica San Pietro, în faţa Papei Francisc, la ceremonia ce marchează canonizarea Maicii Tereza în Vatican, pe 4 septembrie.

Anunțul a fost făcut chiar de cântăreață în emisiunea lui Jimmy Fallon.Ca și Maica Tereza, Rita are origini albaneze. Artista s-a născut în Pristina, Kosovo, din părinţi albanezi, şi, în 1991, când ea avea doar un an, au emigrat cu toţii în Anglia, din motive economice, chiar cu puţin timp înainte să izbucnească războaiele iugoslave.

Concertul va avea și muzică tradițională albaneză și vor cânta și doprane din Albania precum Ermonela Jaho, Inva Mula și Samir Pirgu. Cântăreața a declarat că se îndreaptă spre Vatican pentru a sărbători faptul că Maica Tereza a devenit sfântă. Aceasta a mărturisit că a căutat ep google să vadă cum trebuie salutat Suveranul Pontif.

„Mă duc la Vatican, plec mâine! Sunt o persoană legată de spiritualitate, va fi un concert memorabil pentru mine!”, a declarat Ora la emisiunea lui Fallon.

Albumul său de debut, Ora (2012), a debutat pe poziţie în Marea Britanie, şi conţine single-urile number-one „R.I.P.” şi „How We Do (Party)”. După ce a mai ajuns încă o dată pe prima poziţie în topuri cu piesa „Hot Right Now” în colaborare cu DJ Fresh, Ora a devenit artistul cu cele mai multe single-uri de prima poziţie în UK Singles Chart în 2012.