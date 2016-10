Român, stabilit în Italia: „Frică. Ne-au tremurat iar casele”

Italienii sunt în stare de șoc, după ce miercuri noaptea au fost zguduiți de trei cutremure puternice cu magnitudinea de 5.4, 5.9, iar ultimul de 4,6. Oamenii au stat pe străzi toată noaptea de teama replicilor și au căutat sub dărâmături cu mâinile goale pentru a vedea dacă sunt oameni prinși sub ele.

Sergiu Balaban, un jurnalist român stabilit în Perugia, zonă afectată de cutremur ne-a povestit experiența trăită miercuri noaptea. „Eram la laptop. Am simţit scaunul tremurând şi iniţial am crezut că e câinele. M-am uitat, am văzut că nu e vorba de câine şi m-am uitat imediat la lustră şi la perdele şi se mişcau, soţia era în picioare, gătea. Am ieşit în faţa casei, unde erau şi ceilalţi vecini. Asta a fost. Acum aşteptăm replicile. Sperietura e pe măsură, mai ales după ce-am văzut la Amatrice”, ne-a declarat Sergiu Balaban.

„În Macerata s-au prăbușit câteva case. Sunt pagube. Clădirile construite după alte cutremure se prăbușesc”, a mai adăugat acesta.

La Roma, s-ar fi crăpat asfaltul

„Frică. Ne-au tremurat iar casele. Mulţi oameni pe străzi. Puţine, dar lungi, secundele în care l-am simţit iar. 5,4 a rămas, la ora 19:10, cu epicentrul în Marche. De la Eur la Parioli, de la Ancona la Perugia, de la Tiburtino la Firenze, nu a fost cartier sau oraş din centrul Italiei care să nu-l fi simţit. Sunt în curs controale la muzeele din Roma (unde angajaţi şi turişi au rămas blocaţi prin lifturi) şi în zona roşie Amatrice-Arquata. Sfaturile pentru noi, de la tv: să dormim cu uşile şi ochii deschişi. În piaţa Ungaria din Roma s-ar fi crăpat asfaltul, iar în Norcia şi Viso ar fi vorba de nişte clădiri prăbuşite. Au fost asaltaţi Pompierii şi Protecţia Civilă, dar până acum se vorbeşte doar de persoane speriate, fără morţi sau răniţi. Au fost şase replici. Varianta mea. Sănătate, virtute, luciditate şi forţă-n picioare. Dacă sunteţi pe aici, prin zonă”, a scris Sergiu pe facebook.

CItește și: Trei cutremure puternice au zguduit Italia! Oamenii au ieșit pe străzi de frica replicilor și un bărbat și-a pierdut viața / VIDEO