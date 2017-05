Salvador Sobral, din Portugalia, a câștigat Eurovision 2017, sâmbătă seara, în timp ce România a terminat pe locul 7. Marea finală a Eurovision s-a ținut anul acesta la Kiev.

Salvador Sobral, din Portugalia, a câștigat Eurovision 2017 cu 758 de puncte, fiind apreciat de juriile din cele 42 de țări participante drept cea mai bună prestație.

Cântăreţul de 27 de ani, care are nevoie de o inimă, a impresionat până la lacrimi milioane de telespectatori la Eurovision. Salvador Sobral e bolnav, iar presa scrie că medicii i-ar fi spus că, dacă până la finalul anului nu face un transplant de cord, nu mai are nicio şansă. Portughezul a ascuns problemele de sănătate, convins fiind că va putea impresiona oamenii doar prin cântecul lui. Şi a reuşit. Liana Stanciu a dezvăluit zilele trecute la România TV că acesta poartă în permanenţă un simulator cardiac sub hainele largi pentru a nu avea probleme.

„Este evident deja că am niște probleme de sănătate și nu pot fi plecat atât de mult. Și chiar am crezut că nu voi putea pleca deloc și apoi, cred că doctorii au fost și ei entuziasmați de toată povestea și au spus: Hai să încercăm să facem asta. Să încercăm să găsim o cale de mijloc. Dacă ai putea să mergi doar pentru o săptămână și să meargă cineva cu tine. Și acum sunt bine, sunt pregătit”, a spus concurentul.

În acest timp, Ilinca și Alex Florea, reprezentanții României în competiție au terminat pe locul 7.

Înainte de mare finala, casele de pariuri îi dădeau ca favoriți pe erau reprezentantul Italiei, Francesco Gabbani, care a impresionat cu piesa „Occidentali’s Karma” și pe portughezul Salvador Sobral. Cântecul lui Francesco Gabbani a devenit deja un hit în Italia şi a atins 50 de milioane de vizualizări pe YouTube.

„Ce mă face să mă simt cel mai mândru este faptul că-mi pot reprezenta ţara în faţa Europei”, a declarat Gabbani. Cred total în calitatea „Made in Italy” şi voi face tot posibilul să fiu un valoros ambasador al ţării mele”, a adăugat concurentul.

Piesa reprezentanţilor României se afla pe locul 6 la casele de pariuri, în timp ce reprezentantul Spaniei, Manel Navarro, a fost cotat cu cele mai mici șanse pentru a câștiga finala Eurovision 2017. Cântărețul, care a concurat pe poziția a 16-a, a interpretat melodia Do It For Your Lover.

Cele mai bune performanțe ale României la Eurovision 2017

Deși România nu se numără printre țările care au participat anual la Eurovision, țara noastra este printre putinele nume care nu a ratat niciodată calificarile în ediția finala a spectacolului. Printre performantele memorabile oferite de artistii români merită menționate reprezentările din anul 2005 cand Luminita Anghel impreuna cu trupa Sistem au obtinul locul 3 în clasamentul final cu piesa „Let me try”. Punctajul total obținut a fost de 158 de puncte in semifinala dupa o victorie cu 235 de puncte in semifinala.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

