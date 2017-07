Șeful Seviciului Județean Anticorupție Botoșani, Bogdan Daniel Buliga, a fost acuzat de mărturie mincinoasă și pus sub control judiciar, marți, în dosarul în care prim-procurorul Parchetului Tribunalului Botoșani, Raluca Stăncescu, este arestată preventiv, pentru șantaj.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Suceava îl acuză pe Bogdan Daniel Buliga că, în 21 iulie, când a fost audiat ca martor în dosarul prim-procurorului Parchetului Tribunalului Botoșani, Raluca Stăncescu, a făcut afirmații necorespunzătoare adevărului, în contradicție vădită cu probele din această cauză, omițând să declare toate aspectele despre care avea cunoștință.

“Concret, inculpatul a declarat că nu intenționa să folosească resursele umane și tehnice ale Serviciului pe care-l conducea pentru a o ajuta pe inculpata Stăncescu Raluca în demersul său infracțional, lucru total neadevărat, ofițerul de poliție manifestându-și disponibilitatea în acest sens de mai multe ori”, au scris procurorii în odonanța de punere sub control judiciar a lui Buliga.

În cele două luni în care va fi sub control judiciar, Bogdan Daniel Buliga are interdicție să părăsească țara și să comunice cu persoanele indicate de procurori. Șeful Serviciului Anticorupție Botoșani este obligat să meargă la DNA sau la instanță de fiecare dată când este chemat și trebuie să se prezinte la poliție în zilele stabilite prin programul de supraveghere, altfel riscă să fie arestat preventiv.

Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Botoșani, Raluca Stăncescu, suspendată din funcție, este în arest preventiv din 21 iulie, în urma umei decizii a Curții de Apel Suceava, în dosarul în care este acuzată de șantaj, favorizarea făptuitorului și divulgarea de secrete de servicu.

Instanța a emis atunci mandat de arestare preventivă și pentru Cătălin Stavără, zis “Borcoi” sau “Păpușoi”, pentru șantaj.

În același dosar, agentul de poliție Constantin Batcă, de la Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Botoșani, este cercetat sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, în octombrie 2015, Raluca Stăncescu, folosindu-se de funcția de prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, și Cătălin Stavără au încercat să determine o persoană, prin șantaj, să cedeze dreptul de proprietate pentru un apartament și o garsonieră din municipiul Botoșani în favoarea unei rude a lui Stavără.

„Prin constrângerea psihică exercitată, inculpații Stăncescu Raluca și Stavără Cătălin au urmărit să-i inducă persoanei respective o stare de temere prin aceea că în situația exprimării unui refuz, va suferi repercusiuni specifice răspunderii penale prin demararea unor cercetări față de persoana sa și a membrilor familiei sale, vizând săvârșirea unor pretinse infracțiuni de evaziune fiscală și trafic de persoane”, au scris procurorii DNA în ordonanța de reținere.