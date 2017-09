Fostul premier al României, Adrian Năstase, este pomenit de finul ambasadorului României în SUA, Nicolae Sergiu Ciobanu, care face o scurtă radiografie a relațiilor sale personale, a mersului lucrurilor în Partidul Social Democrat și în alte sfere în care acesta pretindea că-și poate folosi influența. Ciobanu a vorbit cu colaboratorul DNA, care purta tehnică de înregistrare, ca la confesional, și a punctat momente importante din activitatea sa de pretins traficant de influență, unul fiind acela când i-ar fi cerut fostului ministru de Interne Dan Nica să facă numiri dirijate în instituție.

În spovedania sa Ciobanu arăta cum ar fi intervenit la fostul ministru Dan Nica, despre care povestea cu năduf că ar fi încurcat numele unei persoane ce trebuia numită într-un post cheie la minister, din cauza coincidenței de nume.

Totul se regăsește în volumele dosarului de corupție în care 13 persoane, în frunte cu șefii CNAS și CASMB, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Potrivit celor ce se regăsesc în dosar Sergiu Ciobanu se lăuda la vedere cu relațiile sus-puse pe care le are, povestea cum prin intervențiile sale erau numiți șefi la Ministerul de Interne, sau cum Adrian Năstase ar fi pierdut puterea pe care o avea în teriorul PSD-ului.

„L-am sunat: Domne` vedeți c-ați pus pe altul, puneți-l și pe ăsta”

În 14 iunie Sorin Ciobanu a întâlnit-o pe colaboratoarea DNA. Femeia era echipată și aștepta răspunsuri de la cel care i se înfățișase ca fiind un veritabil traficant de influență ce poate rezolva probleme, inclusiv în sistemul de sănătate.

Pe parcursul discuțiilor cu femeia, Ciobanu s-a lăudat cu relațiile sale și cu capacitatea de a influența numirile în funcții publice, sens în care 1-a menționat pe fostul președinte al CASMB.

„Eu n-am avut d-ăștia a lu’ Iana mititei sau nu știu ce. Eu pe Iana cât am putut l-am ținut la Casă. Și pe el și pe frac-su, fratele lui a fost general în… A fost șeful Direcției de Logistică din Ministerul de Interne”, „Chiar am făcut o greșeală, pentru că în momentul când am vorbit cu Nica, care era ministru de interne, să-l pună șef la Direcție, pe el îl cheamă Iana Gheorghe și mai era încă unul, Iana Ioan. Și pe ăla l-a pus șef la Secretariatul General și ăla și acuma s-a pensionat și nu știe cui să mulțumească ce i s-a întâmplat bun în viață”, ,Și pe urmă l-am sunat: «Domne’, vedeți că l-ați pus pe altu’, puneți-l și pe ăsta!» Deci, eu i-am avut grijă de această familie foarte mult”, sunt cele mărturisite de Ciobanu, omului care ducea înregistrările acestor discuții la DNA.

Constructor de spitale, ajuns academician SRI, blagoslovit cu un contract de 5 milioane de euro

Ciobanu i-a împărtășit colaboratoarei DNA o altă ispravă a sa, respectiv povestea unui constructor medical, ajutat să devină profesor la SRI și care în final s-a pricopsit cu un contract de 5 milioane de euro pentru o lucrare la un hotel al Serviciului.

„Pai, da’ în sănătate nu… există un domeniu unde să nu cunosc sau să nu mă mișc, pentru că, de atâția ani de zile am avut tot felul de contacte cu… Chiar vorbeam cu ăsta, cu… nu știu dacă-l știți pe Matei Victor. El e un constructor de spitale”, „Și pe VICTOR l-am dus profesor la Academia Națională de Informații”, „SRI-ul are și el o academie. Și l-am dus profesor acolo. El preda și la sociologie, «Managementul crizelor»”, „L-am dus acolo, și-a creat o bază, și-a creat o… anumite situații, nu știu ce, nu știu cum, ca anul trecut să participe la o licitație… pentru un hotel al SRI-ului, care erau… e o lucrare de vreo 5 milioane de euro. Deci, pentru orice constructor, 5 milioane de euro sunt niște bani”, s-a mai confesat Ciobanu.

„Ce, în PSD, la ăștia le mai pasă de Năstase? Hai să fim serioși”

Într-o altă discuție Sergiu o anunța pe colaboratoarea DNA că a fost anunțat de la nivelul conducerii CNAS că s-a rezolvat solicitarea ei, și îi explică acesteia în detaliu ascendentul pe care el îl are asupra lui Marian Burcea.

„Ulterior, în 13 iulie (…), pe terasa hotelului Marriott din București, inculpatul Ciobanu Nicolae-Sergiu a susținut că s-a întâlnit cu președintele CNAS în cadrul unui eveniment mediatizat la care a participat și persoana apropiată inculpatului, prin intermediul căreia avea un ascendent asupra funcționarului public: ,’Deci, eu m-am întâlnit ieri cu ei. Eu m-am întâlnit ieri cu el, când am venit la capelă și a prezentat ce a trebuit să-i prezinte acolo și… și am ieșit în față că nu mai avea loc…’, ‘Și m-am dus, era cu ăștia de la… cu doctoru’ Goleanu de la… nu știu ce… și l-am tras de-o parte și mi-a zis: «Vedeți, cu…! Bă, Sergiu, cu verișoara este în regulă, am rezolvat, dar era altă speță și…»”, se arată în dosarul de corupție.

Colaboratoarea era sceptică privind puterea de influență a lui Ciobanu și îl trăgea pe bărbat de limbă, context în care acesta a întărit toate cele promise.

„Pai, da’ eu… omu’ dacă mi-a zis că-i rezolvată? Unde, bă, de față cu toată lumea, acolo, de față cu șefu’. Păi, își permite el să facă chestiile astea? E nebun la cap?”, „Nu-şi permite, stai liniștită că nu-și permite! E și ăsta în țară… Nu-și permite, îți spun eu!”, „Păi, el a venit, mă, la mine să-mi spună, nu eu m-am dus la el, să-l caut’, ‘Tu crezi că… ce, acolo, chestia aia… Eu am ieșit să-l aștept pe Adrian Năstase, să … [neinteligibil] …și el era în partea dreaptă și m-a chemat și mi-a zis la ureche”, insista Ciobanu.

Colaboratoarea DNA a plusat și l-a adus în discuție pe nașul lui Ciobanu, fostul șef al SRI, George Maior: „Da’ dacă el gândeşte, nu ştiu, gândeşte şi eu acuma, să nu râzi de mine, dacă el gândeşte că domnu’ Maior, fiind ambasador, n-are nicio treabă?”, moment în care Ciobanu i-a recplicat ”păi, ce dracu… dracu l-a făcut pe ăsta mare? Dracu’ l-a făcut? Cine l-a făcut?”.

„Nu mai e, la revedere! Ce, în PSD, la ăștia le mai pasă de Năstase? Hai să fim serioși!”, i-a spus colaboratoarea la rândul său lui Ciobanu, care în finalul discuției spune că a primit confirmarea clară a faptului că problema femeii ar fi fost rezolvată: „Tu calmează-te! Dacă eu ți-am… și-am promis că situația ta va fi rezolvată cât se poate de… Nu știu! Eu am avut… Cum să te cheme unu’ la înmormântare, la mort, așa, și să te ia la ureche și să-ți spună: «Am rezolvat problema verișoarei tale, Sergiu. Era altă speță» Exact asta …[neinteligibil]… exprimarea lui’, ‘Da? Deci, fii atentă! Eu astăzi… astăzi sau mâine, sută la sută problema asta e rezolvată. Nu se poate, este imposibil… este imposibil…”.