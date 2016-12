Sevil Shhaideh vorbește despre amenințările pe care le-a primit. Prima propunere de premier a PSD, fostul ministru al Dezvoltării Sevil Shhaideh a povestit, joi seară, la Antena 3 că, imediat după nominalizare, a primit pe telefon și pe conturile de Facebook ale familiei mesaje de amenințare, în română, dar și în engleză și arabă.



Shhaideh a precizat că, din cauza acestor amenințări, nu am mai răspuns la telefon, și apoi au apărut mesaje pe conturile de Facebook.

”Am realizat că nu e nimic mai important decât viața noastră. Eu, fiind doar o propunere, nu am acces la un serviciu de protecție și pază. Nu am avut nici când eram ministru. Avem doi copii, o fetiță de 18 ani și un băiețel de 15 ani care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă în jurul lor, acum. Am 52 de ani, eu pot să mor mâine, dar acești copii…responsabilitatea copiilor, a familiei te schimbă”, a mai spus Sevil Shhaideh.

Aceasta nu a dorit să spună despre ce mesaje este vorba, dar a menționat că au fost unele în română, alte în engleză, unele chiar în arabă. ”Din aceste considerente, toți și-au închis toate conturile de Facebook”, a mai spus ea.

Președintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh, prima propunere a coaliției de guvernare PSD-ALDE pentru funcția de premier. Șeful statului nu și-a motivat decizia și a cerut celor două partide să vină cu o altă propunere.

Sorin Grindeanu este a doua nominalizare de premier a PSD. Șeful statului urmează să dea un răspuns în privința acestuia, în perioada următoare. Joi, Grindeanu a avut o discuție de jumătate de oră cu președintele, la Palatul Cotroceni.