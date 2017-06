Shakira a vrut să renunțe la muzică, după ce a devenit mamă. Artista columbiană a fost întoarsă din drum chiar de soțul ei, forbalistul spaniol Gerard Pique. El e cel ce a făcut-o să se răzgândească, spre bucuria fanilor.

Artista columbiană a dezvăluit acest lucru într-un interviu pentru ediția italiană a Vanity Fair, în care a mărturisit că după ce a născut a doua oară, în 2015, a fost tentată să se retragă din muzică, scrie Agerpres.

“Eram confuză, am fost tentată să mă retrag și să las totul. Gerard m-a deblocat. El a spus tare și clar că nu mi-ar permite niciodată să mă retrag din muzică”. ”Te vei retrage când nu vei mai avea ce să mai spui”, a povestit Shakira. Citește și... Poarta Sărutului, motiv de scandal la Târgu Jiu. Polițiștii locali le interzic turiștilor accesul pe sub opera lui Brâncuși

Acum, când a realizat un echilibru între rolul de mamă și cel de artistă, cântăreața chiar îi va lua pe cei doi copii ai săi în viitorul ei turneu.

Shakira și Pique s-au cunoscut în 2010, la Cupa Mondială de fotbal din Africa de Sud. Ea a cântat imnul oficial, celebra melodie “Waka Waka (This Time for Africa)”, iar el juca în echipa Spaniei la turneul final. De altfel, Pique apare în videoclipul melodiei cu un tricou pe care scrie… „This time for Africa/De data asta, Africa”.

Trei ani mai târziu, pe 17 iulie, se căsătoreau si apoi au devenit părinții a doi copii, băieții Milano (4 ani) și Sasha (de 2 ani). Așa tată, așa fiu. Vezi cât de mult seamănă băiețelul cel mare al Shakirei cu Gerard Pique.

Acum, se zvonește că Shakira ar fi însărcinată cu al treilea bebeluș! Ce a dat-o de gol.

Citește și Shakira, reacție după atacul din Manchester. “Simt multă durere. Sunt foarte afectată și tulburată”

Shakira a făcut show în tribunele de pe ”Camp Nou” la finalul meciului Barcelona – PSG. Pique a făcut o invitație la sex | VIDEO

Shakira este acuzată de plagiat de un artist cubanez