Sora Deliei și-a scos mama în oraș. Ioana Matache a postat pe contul de socializare o imagine în care apare alături de soțul și mama ei, Gina Matache.

Sora Deliei și-a scos mama în oraș și a profitat din plin de acest weekend. Ioana este însărcinată și urmează să devină în curând mamă, pentru prima oară. Din fotografie, pare că Ioana nu a luat prea multe kilograme în plus.

Sora Deliei și-a scos mama în oraș și s-a răsfățat cu prăjituri

Cele mai de preț persoane! Gina Matache”, a scris Ioana Matache pe Facebook. În urmă cu două luni, Ioana a dezvăluit că are ceva probleme cu sarcina. „Hello Guyz!! Îmi pare nespus de rău că nu am reusit sa fiu prezenta in BAND la ultimele patru concerte și ca nu ne-am vazut, ma oftic la fel de mult ca voi. Abia asteptam sa simt vibe -ul ăla .. Am câteva complicatii destul de severe cu bebele; asta implica să nu fac efort si să stau iî pat toata ziua, în plus ma pregatesc pentru o procedura medicala foarte delicată”, a scris ea atunci.

A fost nuntă mare în familia Matache duminică, 28 mai. Sora cea mică a Deliei, Ioana Matache, s-a cununat religios cu Răzvan Miheț, nași fiindu-le chiar artista și partenerul ei de viață, Răzvan Munteanu.

Citește și