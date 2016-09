Sorin Ene a terminat al patrulea în runda a treia a Europeanului de drift King of Europe – Pro2 series. ”M-au făcut arbitrii!” / VIDEO

”A fost o runda incredibilă, cu piloți experimentați și mașini de top. Vineri am avut puțin timp la dispoziție pentru antrenamente și circuitul mi-a pus probleme în primă instanță deoarece era foarte rapid. În România nu sunt obișnuit cu așa ceva.

”Ușor-usor, am început să gasesc setup-ul corect al mașinii si să merg din ce în ce mai bine. În finalele de sâmbătă am pornit încrezator, mașina mergea cum trebuie, băieții din echipa tehnică au fost trup și suflet, am avut chiar și o mică galerie românească alături, totul era perfect. Am simțit că îmi pot depăși limitele, mergeam din ce în ce mai tare, simțeam că voi prinde podiumul, însă acea greșeală de arbitraj a facut să ma opresc în top 4”.