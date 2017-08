Am găsit sosia președintelui Iohannis. Povestea arbitrului Petrișor David. Faptul că e leit șeful statului nu l-a scăpat de bătaie! De ce crede că pe Klaus nu-l mușcă mingea ca pe ”Milică” | FOTO&VIDEO

Am găsit sosia președintelui Iohannis! Povestea arbitrului Petrișor David. Faptul că e leit șeful statului nu l-a scăpat de bătaie! De ce crede că pe Klaus nu-l mușcă mingea ca pe ”Milică”.

Spre deosebire de alte familii, unde copiii urmează meseriile părinților lor, în familia arbitrului Petrișor David lucrurile stau exact invers! Poreclit Iohannis, datorită asemănării cu președintele României, ”fluierașul” Petrișor David (51 de ani) este un caz aparte în fotbalul românesc, el obținând licența de arbitru abia la vârsta de 46 de ani, inspirat de cariera fiului său.

Sosia președintelui Iohannis: ”Voi recupera timpul pierdut”