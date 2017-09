Soția lui Jorge a leșinat în biserică, în ziua nunții. Artistul și Ramona au vorbit în direct la TV despre un moment de panică, în cea mai importantă zi din viața lor.

Jorge a povestit la Kanal D cum soția lui, Ramona, a leșinat în biserică! „De la că ldura, de la emoții”, a spus artistul. „Nici nu mâncasem nimic pentru ca aveam rochia foarte stramtă și nu puteam să mă duc la baie, așa că m-am gandit ca ar fi o idee buna sa nu mănânc nimic”, a spus Ramona.

Soția lui Jorge a leșinat în biserică, în ziua nunții

„Mi-a zis: ‘Iubire, mi-e puțin rau!’ Și a picat pe covor! Am început sa îi dau palme. O palmă-doua, nici nu vreau sa spun cate i-am dat mai exact. Am spus ca atunci e momentul perfect, trebuie să profit. Nu își mai revenea! Până la urmă am luat apa si i-am aruncat in fata. Ea si-a revenit și a început să țipe la mine: ‘Machiaaaaajuuul!”, a povestit George Papagheorghe la Teo Show.

