Stare de urgenţă în Virginia, localitatea Charlottesville, înainte de un marş al extremei-drepte, care militează pentru supremaţia albilor în Statele Unite.

UPDATE ora 21:20. O maşină a intrat în mulţimea care partipa la un contra-protest faţă de marşul extremei-drepte. Nu există momentan informaţii certe cu privire la numărul victimelor.

Tensiunile sunt extrem de ridicate în Virgina, în localitatea Charlottesville, unde sute de persoane sunt aşteptate să participe la marşul ”Uniţi Dreapta”, organizat ca formă de protest după anunţarea planurilor de eliminare a statuii unui general al Confederaţiei, considerat un erou de război în statele din jumătatea sudică a SUA.

Vineri, extremiştii au mărşăluit cu torţe prin campusul Universităţii Virginia şi au scandat ”vieţile albilor contează” într-un marş condamnat drept o ”paradă a urii” de către primarul din Charlottesville.

Guvernatorul Virginiei, Terry McAuliffe, le-a cerut locuitorilor să stea departe de marşuri. În ciuda avertismentelor, sute de persoane s-au adunat încă de la primele ore ale dimineţii în Charlottesville. Autorităţile locale au arestat mai multe persoane după ce au declarat ilegală adunarea din parcul Emancipării.

Back at Emancipation Park, the National Guard is out and the last few white nationalists are leaving. Small counter protest going strong. pic.twitter.com/TLDpQMHY2x

— Joel Gunter (@joelmgunter) August 12, 2017