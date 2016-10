Steaua lui Donald Trump de pe Aleea Celebrităţilor de la Holllywood a fost vandalizată de un bărbat costumat în muncitor în construcții. Acesta se pare că ar fi un susţinător al femeilor care ar fi fost agresate de candidatul republican la funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Autoritățile au deschis o anchetă.

Poliția din Los Angeles a confirmat cazul, precizând că steaua a fost distrusă cu un ciocan, miercuri dimineața. Autoritățile au deschis o anchetă pentru vandalism. Nu este pentru prima dată când steaua acestuia a fost vandalizată, însă niciodată nu a fost distrusă așa rău.

Donald Trump's Hollywood Walk of Fame star destroyed with a sledgehammer and an axe: https://t.co/YtFvrkxPMv pic.twitter.com/9BeCto4ewo

— Complex (@ComplexMag) 26 octombrie 2016