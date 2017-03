Stelistul Randal Falker e masterchef! Baschetbalistul american a gătit pentru Pro TV. De la ciclism, la camione, de la look-ul rasta la Shaq | FOTO

Stelistul Randal Falker e masterchef! Baschetbalistul american a gătit pentru Pro TV, demonstrându-și talentul de bucătar. Jucătorul a preparat ”vită a la chef Randal” și a primit numai laude pentru gustul produsului său.



Într-un interviu pentru www.steauabaschet.ro, Falker a dezvăluit:

”Îmi place să gătesc, însă nu m-aș vedea într-un concurs, pentru că acolo totul este în viteză. Pentru mine, gătitul este ceva lent.

Stelistul Randal Falker e masterchef. Specialitatea lui e ”Gambo”

Pot să prepar și ceva rapid, dar îmi place să fac totul pe îndelete, să savurez procesul. Îmi place să fac lucruri gustoase, în ritmul meu. Specialitatea mea este Gambo, o tocană americană cu muuuultă carne și legume din belșug”.

În ianuarie, Randal Alan Falker, un pivot “undersize”, incredibil de eficient a semnat cu Steaua CSM EximBank. Un specialist al recuperărilor, capacelor şi fazelor spectaculoase, americanul a intrat repede în inimile fanilor.

Stelistul Randal Falker e masterchef. Vicecampion Eurochallenge cu Cholet, unde a fost coleg cu Nando DeColo.

În anii de liceu, Falker era în topul celor mai buni jucători din Statele Unite în 2003, înainte de a intra la colegiul Southern Illinois. A semnat în Franţa la Cholet, fiind coleg cu superstarul Nado DeColo. Împreună au ajuns în finala Eurochallenge chiar în primul său an, iar dacă actualul cel mai bun marcator al Euroligii, Keith Langford, nu ar fi adus victoria lui Virtus Bologna (77-75), Randal ar fi fost desemnat MVPul finalei, cu 13 puncte şi 11 recuperări.

Anul 2010 i-a adus titlul de campion şi Supercupa Franţei, performanţe care i-au deschis debutul în Euroligă.

Actual pivot de la Steaua CSM EximBank a jucat un sezon în Turcia, după patru ani la Cholet. A semnat cu Besiktaș şi a ajuns în TOP 16 Euroligă în sezonul 2012-2013.

Între 2013 şi 2016 a evoluat pentru Sluc Nancy, devenind căpitanul unei echipe din care numele sonore nu au lipsit niciodată.

În 2014, Randal Falker a fost desemnat cel mai bun jucător străin din campionatul Franţei. Statisticile sale au fost incredibile: 11.3 puncte pe meci, 9.3 recuperări, 3.7 asisturi şi 1.9 capace! Nancy a ajuns în semifinale şi a jucat finala Cupei Franţei, iar Randal a prins un loc în All Star Game!

Fotografii: Cătălin Soare

Stelistul Randal Falker e masterchef. Duelul cu Asesoft și coafura ”rasta”



Pentru formaţia sa au urmat două sezoane excelente în Eurocup, iar în primul an Nancy a ajuns în Top 32, acolo unde a dat pentru prima dată piept cu o echipă românească. Cele 16 puncte, 8 recuperări, 4 asisturi şi 3 capace în victoria de pe teren propriu cu Ploieştiul l-au făcut pe managerul Ionuţ Georgescu să îl ţină minte pe jucătorul a cărui coafura ”rasta” nu are cum să nu atragă privirea celor din jur.

Astfel, după o primă jumătate de sezon în care nu a primit prea multe şanse de la AEK Atena, locul al treilea în Grecia şi calificată în playofful Champions League, Randal Falker a acceptat propunerea clubului stelist de a i se alătura în lupta pentru campionat şi Cupă!

Randal Falker poartă numărul 77 şi a semnat cu Steaua CSM EximBank până la finalul sezonului.

Stelistul Randal Falker e masterchef. A început cu kickball



Steauabaschet.ro: Ce știai despre România, înainte de a semna?

Randal Falker: Contele Dracula și Transilvania. Știam câte ceva despre folclorul acestei țări

Cum ți-ar plăcea să te țină minte fanii?

Să fiu tipul care își face treaba, “the guy that gets the job done”.

Când și cum ai început să joci baschet?

Am început să joc baschet la 12 ani. Jucam, afară, kickball – o combinație de baseball și fotbal (soccer), iar la un moment dat am pierdut mingea. Pe un teren alăturat se juca baschet. Am intrat în mijlocul acțiunii, am prins o recuperare și am înscris de îndată. Mi-am zis – “hey, nu mă descurc deloc rău la chestia asta”. Pur și simplu… a mers.

Stelistul Randal Falker e masterchef. Îi place ciclismul



Sari de multe ori nu numai pe terenul de baschet, ci și în șaua bicicletei. Cum a început pasiunea ta pentru mountain bike?

Tata a fost ciclist. Concura pe șosea când era mult mai tânăr. Încă este rapid, pe mine m-ar ucide. De fapt, îi ucide pe cei mai mulți, dacă s-ar întrece. Mie îmi place să merg pe munte. Încerc să îmi continui cariera și nu vreau să mă julesc, să îmi rup vreo mână sau altceva. Dar, cu siguranță în vacanță mă voi lansa pe cărări de munte, voi merge în Colorado și, un week-end, îmi tot iau avânt la vale. Sunt prea greu pentru performanță. Pedalez, dar nu pot să țin pasul cu tipii ăia rapizi. Ei au vreo 60 de kile, eu – o sută și ceva!

”Îmi plac Mașinile și camioanele. Tot ce merge repede și trece peste obstacole” – Randal Falker

Tunsoarea ta rasta atrage imediat atenția fanilor. Când ți-ai făcut prima dată dread-uri?

La 19 ani. Un foarte bun prieten mi-a zis așa: “hai să fim rebeli pe teren”. Iar eu am zis… “OK!”

”Shaq e cel mai bun din toate timpurile”

Porecla: Lumea îmi spune Randy.

Descrie-ți jocul în cinci cuvinte: fizic, inteligent, aspru, orientat-spre-echipă, tenace.

Descrie-te pe tine în cinci cuvinte: calm, liniștit, fericit, amuzant, “nice-guy”

Modelul din baschet: Nu am unul. Fac totul pentru mine, ca mine și sper că o fac bine.

Cel mai bun jucător pe postul tău, din toate timpurile: Shaq!!! Probabil Shaquille O’Neal.

Faza de joc favorită: Pick and roll (n. blocaj cu ieșire spre coș).

Rețeaua de socializare favorită: Instagram