Studenții de la Harvard pot studia… Game of Thrones

Cărțile din seria Game of Thrones, precum și serialul, sunt atât de complexe încât ar fi nevoie ca cineva să studieze în detaliu cum totul este legat. Astfel, cum Game of Thrones a devenit un adevărat fenomen, cei de la Harvard au introdus un curs inspirat din saga “Cântec despre gheață și foc”, scrisă de George R. R. Martin, relatează The Independent.

Studenții la Harvard nu vor studia însă detalii despre personajele din Game of Thrones, ci despre personalitățile care l-au inspirat pe George R. R. Martin. Cursul se va numi: “The Real Game of Thrones. De mituri moderne la modele medievale”.

Între timp, fanii seriei Game of Thrones așteaptă cu nerăbdare noul sezon al serialului, care va avea premiera pe 16 iulie.

Al şaptelea sezon al serialului ”Game of Thrones” este însoţit de sloganul ”The Great War is Here”. Un trailer lansat prezintă principalele familii nobiliare din Westeros care se pregătesc de război, scenele având suprapuse voci ale unor personaje cheie, care pronunţă fraze din sezoanele precedente

În finalul trailerului, poate fi auzită vocea personajului Jon Snow care spune: ”Acelaşi lucru vine să ne ucidă pe toţi. Există un singur război care contează. Marele război. Şi el este aici”.