Tragedia din Colectiv. Tedy Ursuleanu continuă implanturile de păr. Tedy Ursuleanu, una dintre supravieţuitoarele incendiului din Club Colectiv, în care şi-au pierdut viaţa 64 de oameni, continuă recuperarea fizică, inclusiv implanturile de păr.

Tedy Ursuleanu este una dintre persoanele care au scăpat cu viaţă ca prin minune, în urma tragediei din Colectiv, dar tânăra a suferit arsuri severe pe mare parte din trup, a fost operată de mai multe ori, iar degetele de la o mână i-au fost amputate.

„Am câștigat lupta cu moartea, am câștigat la limită, cu răni pe jumătate din corp, plini de bacterii și tratați în alte țări, cu plămânii arși și pronosticuri aproape nule, am învățat să zâmbim cu buzele pline de cicatrici și durere în suflet! Am prins curaj când am văzut că o întreagă țară a fost alaturi de noi, dar lupta noastră nu se termină aici, ba din contră, ea abia începe! Suntem mulți ce avem nevoie în continuare de intervenții chirurgicale, costume compresive, plasturi și alte tratamente pentru a duce o viață cât mai aproape de normal…. Ne vom aminti cu drag de cei ce au plecat dintre noi și de enorma durere a familiilor lor, ne-au fost prieteni, colegi, profesori! Desigur că avem nevoie de spitale, de săli de concert adecvate, de memoriale care să le cinstească plecarea atât de dureroasă și soarta la care ne-a supus corupția și ignoranța, dar cred în continuare că recuperarea noastră, în momentul actual, este prioritară! Victimile din Colectiv vor doar să ducă o viață normală!”, scria Tedy, la 9 luni de la tragedie, pe pagina sa de Facebook.

Acum, la 1 an și 4 luni de la drama din Colectiv, ea continuă recuperarea fizică, cu tot ce înseamnă aceasta, inclusiv implanturile de păr.

Recent, pe pagina de Facebook a unei clinici particulare de specialitate din București, au apărut câteva fotografii emoționante cu pacienta Tedy Ursuleanu, după operația suferită.

De altfel, însăși Tedy se laudă cu podoaba sa capilară, de până acum, pe pagina sa de Facebook.

Ea plănuieşte să scrie în viitor o carte, în care să împărtăşească tuturor experienţele trăite după tragedia din Colectiv.