Zilele trecute, a fost adoptată în Parlament Legea pentru conversia creditelor în franci elveţieni, la cursul istoric. Cine și în ce condiții va beneficia de acest act normativ? Ce poți să faci dacă banca refuză să-ți convertească, totuși, creditul? Iată câteva întrebări legate de aplicarea noii legi, la care răspunde Av Adrian Cuculis.

Legea a fost trimisă la Președinție spre promulgare. Președintele Klaus Iohannis a evitat să spună dacă o va promulga sau nu. Acesta a precizat că o va analiza şi va cere o opinie şi din zona bancară. Dacă nu va fi întoarsă la Parlament, legea urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României și pusă în aplicare, cel mai probabil, la 60 de zile după publicare.

Cine beneficiază de conversia creditelor din franci în lei?

De prevederile noii legi beneficiază persoanele fizice care au calitatea de consumator în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare. A fost eliminat alineatul inițial, care spunea că de această lege beneficiază consumatorul ale cărui credite au valoare cumulată de maximum 250.000 de franci elveţieni, la momentul semnării contractului de credit sau că trebuie să aibă un grad de îndatorare mai mare de 50% din venituri. Prin eliminarea celor două praguri, noua formă a legii amestecă astfel creditele ipotecare cu cele de consum. Ca urmare, se poate, practic, converti în lei, la cursul din momentul acordării, orice tip de credit, indiferent de destinaţia sa.

Primul pas: notificarea băncii



Dar, până la intrarea legii în vigoare a noii legi (60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial), ratele lunare vor trebui achitate, conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de credit. După ce legea va intra în vigoare, cu efecte depline, trebuie formulată o solicitare/notificare (în oglindă, cu darea în plată), prin care să-ți manifești interesul, în vederea conversiei creditului, din franci, în lei .

Pregătește-te pentru negociere cu banca

Atenţie! După ce vei depune notificarea către bancă, trebuie să te pregătești de negociere, pentru că iată ce spune textul de lege: Conversia se realizează, prin act adiţional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul, respectându-se principiul bunei-credinţe şi diligenţele profesionale, astfel încât, obligaţiile de plată să nu fie mai împovărătoare pentru consumator.

Ce presupune negocierea?

Dar, ce presupune această negociere? În esenţă, pentru a putea avea o justă negociere, asta ar presupune că aceste costuri să fie tranşate în aşa fel încât, prin dobânda supusă noului contract (un act adiţional), costul plătit de către debitor să nu fie exponential, în detrimentul debitorului Or, acest lucru presupune întrunirea consimțământului între creditor şi debitor, adică, între bancă şi client! Prin urmare, dacă banca va propune o marjă de 7,8,9 sau10 puncte procentuale şi Robor la 2016, iar clientul nu este de acord, ce-i de făcut? Clientul aflat într-o asemenea situaţie, în mod cert, va fi constrâns în menghina bancă-lege, iar, problematic ar fi şi faptul că banca, deşi are obligaţia de conversie, atâta vreme cât nu indicăm în mod clar băncii că este necesară aplicarea unei formule de dobândă, aceasta poate spune că a dispus conversia creditului, însă, apare un impediment pe costurile acestuia. În mod efectiv, legea ne dă câteva pârghii după care ne putem ghida, și anume, „respectându-se principiul bunei-credinţe şi diligenţele profesionale, astfel încât obligaţiile de plata să nu fie mai împovărătoare pentru consummator „.

Dacă banca şi debitorul nu ajung la consens?

În acest caz, ne întoarcem la rădăcini, și anume, la instanţa de judecată! Aşa cum am arătat şi mai sus, atâta vreme cât cei doi actori implicaţi în conversie nu se înţeleg, atunci situaţia va fi tranşată de către instanţa de judecată, singura soluție care rămâne în acest context, instanța urmând să analizeze toate elementele şi să dispună un just preţ al contractului, în situaţia în care leguitorul nu a stabilit acest lucru în mod clar. Obligaţia băncilor la conversie rezidă chiar din textul legii. Astfel, Art. 491 (1) stabilește: Pentru creditele acordate în franci elveţieni, creditorii sunt obligaţi să efectueze conversia în lei a soldului creditului exprimat în franci elveţieni. Neîndeplinirea acestei obligaţii se sancţionează cu amendă contravenţională, conform art. 86 alin. (2) şi cu sancţiuni contravenţionale complementare, conform art. 88 alin. (1) lit. c) şi art. 89 alin. (1) lit. b). (2) Conversia se va realiza prin act adiţional acceptat de consumator.

Ce facem dacă banca refuză aplicarea legii?



În acest caz, legea stabilește niște amenzi. Așadar, dacă banca nu îşi îndeplineşte obligaţia de a începe demersurile pentru conversie, atunci putem sesiza organele competente în acest sens, pentru aplicarea amenzii, iar ulterior, putem sesiza instanţa de judecată, pentru a primi o hotărâre judecătorească de conversie.

Dacă un credit a fost cesionat sau pus în executare silită?

Dispoziţiile acestei legi se vor aplica şi contractelor de credit care au fost deja externalizate, vândute sau cesionate, precum şi în cazul contractelor încheiate cu consumatori care au fost supuşi executării silite, indiferent de titularul creanţei, de stadiul ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Dar atenție! În acest caz, consumatorul se poate adresa instanţei de judecată în vederea recalculării debitului conform art. 492 din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Ce se întâmplă cu cei care au acceptat ofertele băncilor?

În mod firesc, apare întrebarea: Pot cere conversia creditelor şi cei care au acceptat ofertele băncilor de conversie şi reducere în sold? Răspunsul este DA! Acesta este un argument extrem de important, fiindcă cei ce au acceptat în trecut ofertele de conversie ale băncilor, oferte mai bune sau mai rele, acum au posibilitatea să fie la egalitate cu ceilalţi împrumutaţi în CHF, în sensul că, dacă au făcut conversia doar cu o simplă scădere în sold, acum vor putea beneficia de noua lege a conversiei, şi astfel, vor putea recupera inclusiv sumele de bani plătite de la acceptarea ofertei băncii, până la noul act adiţional de conversie, prin nouă lege. Iată prevederea legii: (4) La cererea consumatorilor, băncile care au procedat la conversia creditelor în franci elveţieni pot să revină, la contractul în franci elveţieni şi vor efectua conversia în condiţiile prezenţei legi. Sumele pe care creditorul le-ar fi încasat în plus de la împrumutat în perioada scursă de la dată efectuării conversiei din franci elveţieni (în lei sau euro conform ofertei băncii), până la data încheierii noului act adiţional pentru conversia efectuată se calculează, conform contractului de credit şi ultimului plan de rambursare emis în franci elveţieni şi se achita debitorului, în tranşă unică, la data semnării actului adiţional de conversie sau, la cererea împrumutatului, se vor adauga la ultimul sold al creditului exprimat în franci elveţieni, după care se va efectua conversia în lei.

ULTIMA ORĂ: Guvernul a anunțat, luni, că va contesta Legea conversiei creditelor din franci în lei la Curtea Constituțională a României.

