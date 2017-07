Trafic restricţionat în București, pentru B-Fit in The Street 2017. Traficul rutier va fi restricționat în Capitală, în zilele de 15, 22 și 29 iulie, între orele 22,00 – 22,30, pentru buna desfășurare a evenimentului cultural artistic ”B-Fit in The Street”.

Astfel, arterele vizate de aceste rglementări sunt pe Calea Victoriei (tronsonul cuprins între Piața George Enescu și Bd. Regina Elisabeta) și pe Bd. Regina Elisabeta (tronsonul curprins între Str. Ion Brezoianu și Piața Universității), potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere București.

Trafic restricţionat în București, cu ocazia B-Fit in The Street 2017. Rute ocolitoare:

Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Bd. Lascăr Catargiu;

Str. Buzești – Str. Berzei – Splaiul Independenței.

Brigada Rutieră Bucureşti solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă, să circule cu maximă atenţie, să folosească rutele ocolitoare şi să respecte semnalele poliţiştilor rutieri aflaţi în trafic pentru devierea acestuia.

Pietonii au obligaţia să circule numai pe trotuare, traversarea străzii să o facă pe la locurile semnalizate şi marcate corespunzător ori la culoarea verde a semaforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor de traversare a fost observată de către şoferi.

Evenimentul cultural artistic “B-Fit in The Street” se desfășoară în perioada 01- 30.07.2017, în conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB).