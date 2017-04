Tribunalul Bucureşti a respins contestaţia lui Daniel Constantin, copreședintele ALDE care a pierdut sprijinul partidului în Guvern. În urma decizie instanței, Congresul ALDE va avea loc în aprilie, așa cum s-a decis în forul de conducere al formațiunii.

UPDATE ora 15.00 Daniel Constantin atacă în recurs decizia Tribunalului privind congresul ALDE. „Congresul convocat de Călin Popescu Tăriceanu este, aşa cum am mai spus, unul abuziv. Am luat la cunoştinţă de prima decizie a instanţei şi am contestat-o cu recurs. În continuare există un proces pe rolul instanţei, un proces pe fond, care trebuie judecat şi care va spune în final dacă comportamentul lui Tăriceanu şi deciziile acestuia sunt democratice sau abuzive, aşa cum am susţinut şi susţin în continuare”, a scris Daniel Constantin pe Facebook. Constantin declară că fuziunea PC cu PLR a fost un eşec din cauza copreşedintelui Călin Popescu Tăriceanu. „Fuziunea care a dus la formarea ALDE a fost un eşec din cauza lui Tăriceanu, care a pus pe primul loc interesul sau şi al apropiaţilor săi, în defavoarea unei construcţii politice serioase.Vom merge mai departe cu procesul pentru anularea fuziunii dintre PC şi PLR”, adaugă Constantin.



„Tribunalul Bucureşti a decis joi, 13 aprilie 2017, să respingă contestaţia pe care Daniel Constantin şi cei câţiva apropiaţi ai acestuia au depus-o pentru suspendarea Congresului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (ALDE). În consecinţă, Congresul ALDE se va desfăşura, conform programului stabilit de către Delegaţia Permanentă Naţională, în 21 – 22 aprilie”, precizează sursa citată.

Potrivit comunicatului de presă, prin hotărârea Tribunalului Bucureşti se respectă o decizie luată de majoritatea membrilor din conducerea ALDE (provenind din Partidul Liberal Reformator – PLR şi Partidul Conservator – PC), precum şi de toate filialele judeţene ALDE, cu excepţia unei părţi a filialei Galaţi, „în pofida încercărilor disperate ale lui Daniel Constantin şi ale apropiaţilor săi de a înfrânge voinţa majorităţii pentru propriile interese”.

„Decizia judecătorilor arată că demersul lui Daniel Constantin nu a avut la bază încălcarea normelor statutare ale ALDE, ci doar orgoliile, frustrările şi agenda personală ale câtorva persoane”, afirmă ALDE.

„Facem precizarea că inclusiv filialele din care provin doi dintre cei trei contestatari ai deciziei de organizare a Congresului ALDE, Mircea Banias şi Mircea Irimie, au votat pentru organizarea Congresului şi au stabilit delegaţii la Congres. După cum se poate observa, cei care nu sunt de acord cu desfăşurarea Congresului ALDE au rămas doar Daniel Constantin şi un grupuscul”, mai anunță liberal-democrații.

ALDE a decis, recent, să îi retragă sprijinul politic lui Daniel Constantin. În locul lui, ALDE a propus-o la ministerul Mediului și ca vicepremier pe Grațiela Gavrilescu. Daniel Constantin a contestat în instanță decizia partidului de a convoca Congresul pe 21 aprilie.