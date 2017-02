Trucuri ideale pentru adulții care poartă aparat dentar. Zâmbetul perfect este dorinţa multor adulţi, de aceea, mare parte dintre aceștia apelează la tratamente ortodontice pentru o aliniere perfectă a danturii. Deşi aparatul dentar tinde să fie asociat cu copiii, în prezent, mulţi adulţi aleg să poarte un aparat dentar special pentru a scăpa de complexul dinţilor strâmbi.

Din momentul în care începem să purtăm aparat dentar, indiferent de vârstă, ne asumăm o responsabilitate importantă. Acest lucru este necesar, deoarece în această perioadă dintâi, dinții au nevoie de o atenţie deosebită pentru a-i proteja de degradare, colorare sau boli gingivale. Ar trebui, de asemenea, să fie luate măsuri de precauţie pentru a evita deteriorarea aparatului dentar. De exemplu, este recomandat să se evite consumul de dulciuri gumate sau lipicioase.

Dr. Andra Custură, medic stomatolog, ne învață câteva trucuri pentru a ne menţine dinţii sănătoşi în timpul purtării aparatului dentar.

Secretul periajului când porţi aparat dentar

Cu toate că perierea de două ori pe zi este recomandarea standard de îngrijire orală, atunci când purtaţi aparat dentar, ar trebui să vă spălaţi după fiecare masă – chiar şi după micile gustări din timpul zilei sau din noapte. Acest lucru este important deoarece particulele de alimente se prind uşor în aparatul dentar şi, cu cât sunt lăsate mai mult timp pe dinţi, cu atât riscul de a dezvolta probleme dentare creşte. Este recomandat să folosiţi o periuţă de dinţi moale, cu peri rotunzi sau o periuţă de dinţi electrică.

„Începeţi prin a vă clăti gura cu apă, pentru a aduna mâncare blocatape aparatul dentar. Este important să vă spălaţi pe fiecare dinte la linia gingiei şi atât deasupra cât şi sub aparatul dentar. Periaţi linia gingiei în primul rând, prin ţinerea periuţei de dinţi la un unghi de 45 de grade. Se clăteşte din nou după periaj, pentru a îndepărta toate resturile de mâncare”, afirmă dr. Andra Custură.

Metode vitale de igienă a dinţilor

Folosiţi aţa dentară cel puţin o dată pe zi. Asiguraţi-vă că aeasta intră sub dinţi, dar şi sub aparatul dentar. Pentru a curăţa mai uşor pe sub fire, există un dispozitiv special, care se poate cumpăra de la farmacii. Aţa cerată este mai uşor de folosit decât ața normală, pentru că alunecă între dinţi şi poate curăţa foarte bine zonele mai greu accesibile atunci când purtaţi aparat dentar.

Dacă aveţi spaţiu mai mare între dinţi, puteţi folosi o perie interdentară, care pătrunde între dinţi şi funcţionează mai bine decât aţa dentară obişnuită. O altă opţiune pentru zonele greu accesibile este un irigator oral. Fluxul sau de apă care pulsează poate îndepărta placă şi resturile alimentare aflate între dinţi şi pe aparatul dentar. De asemenea, nu uitaţi de clătirea la final cu o apă de gură specială. Toate acestea duc la o bună igiena orală, previn apariția cariilor și pierderea dinţilor.

Alimentaţia contează atunci când purtaţi aparat dentar

Atunci când purtaţi aparat dentar, trebuie să fiţi mai atenţi la ceea ce mâncaţi. Dacă mâncaţi prea multe alimente care conţin zahăr şi amidon, placă dentară se va formade-a lungul apratului dentar, care poate provoca colorarea dinţilor, cauzând carii sau boli ale gingiilor. Ar trebui să evitaţi în special alimente lipicioase şi gumate, cum ar fi fructele uscate, caramel, caramele, porumb fiert şi gumă de mestecat, toate acestea se pot bloca şi pot fi greu de eliminat din aparatul dentar.

„Alimentele solide sunt o altă categorie care trebuie evitată. Alimente cum ar fi nuci, floricele de porumb şi carne de vită pot rupe firele şi pot slăbi aparatul dentar. Chiar şi alimentele sănătoase, cum ar fi mere şi morcovi cruzi, potaduce probleme, deoarece textura lor poate deteriora firele. Pentru a mânca alimente crocante, trebuie să le tăiaţi în bucăţi, iar muşcătura să fie de dimensiuni mici”, spune specialistul.

Sfaturi utile

Dacă sunteţi prinşi fără o periuţă de dinţi, clătiţi energic gura cu apă simplă sau apă de gură şi periaţi dinții cât mai curând posibil. De asemenea, în cazul în care aparatul dentar sau firele irită interiorul buzelor, puteţi plasa o ceară specială pe ele pentru a preveni acest lucru. Puteţi cumpăra acesta ceară de la farmacii sau pur şi simplu întrebaţi medicul stomatolog sau ortodont şi veţi primi cele mai bune sfaturi.