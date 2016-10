Ultima dezbatere Clinton vs. Trump| Cele mai comentate momente pe Twitter

Hillary Clinton și Donald Trump s-au întâlnit pentru ultima dată față-n față înainte de alegerile prezidențiale din 8 noiembrie. Cei doi candidați s-au duelat din nou în replici acide, ce au fost comentate de internauți pe rețeaua de socializare Twitter.

Cel mai comentat moment al dezbaterii de miercuri noapte pe Twitter a fost cel în care Trump și Hillary s-au contrazis în privința felului în care trebuie tratate femeile privind avortul, pe care candidatul republican l-ar interzice. Însă, Clinton a insistat că aceasta este o decizie extrem de grea și personală pe care fiecare femeie și familia ei sun nevoite să o ia și că ea crede că nu Guvernul ar trebui să decidă acest lucru, candidata democrată dând exemplu negativ aici și România, unde femeile erau obligate să nască.

„Este una dintre cele mai grele opțiuni posibile pe care orice femeie și familia ei sunt nevoite să o ia, fiind o decizie personală. Și nu cred că guvernul ar trebui să o ia. Am avut marea onoare de a călători în toată lumea în numele țării noastre. Am fost în țări unde guvernul le-a obligat pe femei să facă avort, cum s-a întâmplat în China, sau le-a obligat pe femei să nască, așa cum se obișnuia în România”, a spus Hillary.

Top 3 Tweeted Moments of the US presidential #debate: pic.twitter.com/tl7dO9MmDT

— Twitter Government (@gov) 20 octombrie 2016