Pasiunea unui tânăr din Florida pentru mașina lui, marca BMW, este atât de mare încât acesta a vrut să facă tot ce îi stă în putință ca să o salveze din calea uraganului Matthew. Astfel, el a considerat că cel mai bine i-ar fi autoturismului dacă l-ar pune la adăpost în casă, lângă el.

Randy Jalil, din St. Lucie (Florida), de teamă că uraganul Matthew i-ar putea distruge mașinile de care este foarte atașat, și-a adăpostit în garaj două autovehicule, marca BMW, însă favoritul lui, ”un ursuleț” E30 M3, l-a parcat în sufrageria casei sale, chiar lângă canapea.

”Dețin acest M3 de aproape opt ani și nu vreau să risc nimic. Mașina este categoric mândria și bucuria mea și o voi păstra și în anii următori. Din fericire nu am o soție care să mă bată la cap, iar în dimineața dinainte ca furtuna să ajungă aici, am băgat mașina în casă. Am simțit că dacă voi ține mașina în casă, nu se va întâmpla nimic rău și chiar așa a fost”, a declarat tânărul.

Randy a povestit că înainte să-și bage mașina în casă și-a luat toate măsurile necesare. A măsurat mai întâi lățimea de la intrarea în sufragerie, deschizând ambele uși, iar apoi mașina. Văzând că aceasta poate intra fără probleme și-a chemat un prieten care să-l ghideze și apoi a păzit-o liniștit și chiar a dormit lângă ea. Imaginile cu tânărul cu mașina în sufragerie s-au viralizat imediat pe internet șia cesta a devenit vedetă peste noapte.

