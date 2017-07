Un bărbat din Iaşi cere daune de 30.000 de lei Poştei Române pentru două scrisori care nu au ajuns la destinaţie. Este vorba despre două recomandate care ar fi trebuit să ajungă în Marea Britanie.

Un bărbat din Iaşi cere daune de 30.000 de lei Poştei Române. Pentru că plicurile conţineau notificări prin care destinatarul era obligat să restituie 27.000 de lei, omul cere acum 30.000 de lei.

„Am trimis o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, conţinând titlu executoriu, o notificare prin care i-am pus în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea prezentei scrisori să ne restituie suma de 27.000 de lei reprezentând împrumutul acordat de către clientul meu. Pe data 23 august, neprimind niciun răspuns de la Poşta Română, să ni se întoarcă fie plicul, fie confirmarea de primire, am mers personal la un oficiu poştal din Iaşi şi am depus o sesizare. Am cerut lămuriri cu privire la scrisoarea recomandată trimisă de noi.(…) Am primit şi un răspuns, mi s-a explicat, cu scuzele de rigoare, că nu ştie ce s-a întâmplat cu scrisoarea, că nu a ajuns la destinatar şi mi s-a pus în vedere să trimit un cont bancar unde să se ne trimită anumite despăgubiri”, a explicat avocata Mihaela Moraru, care îl reprezintă pe ieşeanul nemulţumit de serviciul prestat şi care cere daune morale Poştei Române.

Un bărbat din Iaşi cere daune de 30.000 de lei Poștei Române. „ Cea de-a doua recomandată a fost trimisă în luna noiembrie”



Mihaela Moraru a precizat că i s-a cerut, de către clientul său, să încerce pentru a doua oară să expedieze documentele către adresa din Marea Britanie. Cea de-a doua recomandată a fost trimisă în luna noiembrie a anului trecut şi a avut aceaşi soartă ca prima: nu a ajuns la destinaţie, potrivit România tv.

Citește și

„Pe 11 ianuarie 2017 am mers din nou la un oficiu poştal unde ne spune din nou. Primesc răspunsul în urmă cu câteva zile, pe data de 30 iunie”, a continuat avocata. În cel de-al doilea răspuns oficial al Poştei Române era explicat faptul că scrisoarea recomandată nu a ajuns în posesia destinatarului şi se cerea avocatei din nou un număr de cont unde să fie depusă o despăgubire. „Eu stau şi mă întreb, se putea ca în acea scrisoare recomandată trimisă de mine să fie diagnosticul unei persoane care avea nevoie de un tratament urgent sau chiar un buletin de analize, ce se întâmpla?”, a avocata cum s-a lut decizia de a-i chema în judecată pe cei din Poşta Română.