Un bărbat a supraviețuit avalanșei din Italia: „Soția mea și cei doi fii sunt sub dărâmături”

Un italian de 38 de ani, Giampaolo Wall a supraviețuit avalanșei din Italia, declanșată de seria de cutremure de miercuri. Acesta a fost internat în spital la terapie intensiv și susține că a scăpat cu viață pentru că ieșise din hotelul Rigopiano ca să ia ceva de la mașină, informează TGCom24.

Hotelul Rigopiano din munții Gran Sasso, în regiunea Abruzzo a fost îngropat de o avalanță in noaptea de miercuri spre joi. Echipele de intervenție susțin că sunt prinși acolo cel puțin 30 de oameni, iar situația este disperată, pentru că nici unul nu strigă după ajutor. „Avalanșa a fost imensă. În hotel sunt prinși 30 de oameni”, a spus un salvator.

Giampaolo Wall a declarat medicilor că a reușit să se salveze pentru că ieșise la mașină să ia ceva din ea. Acesta susține disperat însă că cei doi băieți ai lui și soția sa sunt prinși sub dărâmăturile hotelului. „Soția și cei doi fii ai mei sunt sub dărâmături. A venit avalanșa și totul a fost acoperit de zăpadă, însă am reușit să ies. Mașina nu a fost îngropată sub nămeți, așa că am așteptat sosirea echipelor de salvare”, a spus bărbatul, care se pare că el a fost și cel care a alertat autoritățile.

Echipele de salvare au reușit după multe ore să săpături să scoată abia prima victimă de sub dărâmături.

Centrul Italiei a fost zguduit miercuri de mai multe cutremure. În total, patru seisme cu magnitudinea de peste 5 au avut loc în zona L’Aquila, zonă afectată anul trecut de alte seisme puternice. În luna august, 297 de oameni, dintre care 11 români, au murit în urma unui seism care a distrus aproape complet localitatea Amatrice.