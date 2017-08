Un copil de 9 ani vrea să se angajeze la NASA ca ofițer de protecție planetară, post scos recent la concurs de Agenția Spațială Americană și a trimis o scrisoare în acest sens, solicitând să fie luat în considerare pentru job, scrie ABC News.

În scrisoarea din data de 3 august, elevul de clasa a IV-a, Jack Davis, din New Jersey, anunță că dorește să se angajeze pe funcția de ofițer de protecție planetară la NASA. El scrie în scrisoarea că, în ciuda vîrstei sale, el crede că va fi „potrivit pentru slujbă”.

„Unul dintre motive este sora mea care crede că sunt un extraterestru”, scrie Jack înainte de a dezvălui sursa expertizei sale. „De asemenea, am văzut aproape toate filmele cu extratereștrii”.

Jack încheie scrisoarea prezentând celelalte atribute care l-ar face să fie perfecte pentru poziția sa: Este un foarte bun la jocurile pe calculator și faptul că este tânăr ceea ce îi va facilita „învățarea gândirii ca un extraterestru”. El semnează scrisoarea ca „Jack, Gardianul Galaxiei”.

Într-un interviu, Jack a declarat pentru ABC News că a scris scrisoarea deoarece consideră că ar fi „foarte cool” să lucreze pentru NASA. „Cred că sunt singura persoană care vrea un job la NASA deși sunt atât de tânăr”.

NASA a anunțat recent că angajează un nou „ofițer de protecție planetară” însărcinat cu apărarea pământului de viața extraterestră. Principala sarcină a locului de muncă este evitarea „contaminării biologice în explorarea spațiului uman și robotic”.

Slujba vine la pachet cu un salariu uriaș, între 124.406 și 187.000 de dolari anual. Persoanele interesate de job își pot depune cv-urile până la mijlocul lunii august. Candidatul ideal pentru a prelua acest post trebuie, pe lângă cunoștințe avansate privind protecția planetară, să aibă deja experiență în „programe spațiale de importanță națională”. La asta se adaugă o diplomă în fizică, inginerie sau matematică.

When 4th grader and self-proclaimed “Guardian of the Galaxy”, Jack, wrote to us about applying for a job, we replied https://t.co/932pj3Q50B pic.twitter.com/RhcGdnzGAw

— NASA (@NASA) August 4, 2017