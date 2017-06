Povestea de dragoste a lui Caylee și Joey Renick doi tineri americani de 23 de ani este una deoasebită. Cei doi s-au întâlnit prima dată în urmă cu 13 ani într-o tabără pentru copii cu cancer, scrie ABC News.

Joey, care a fost diagnosticat la vârsta de 3 ani cu leucemia limfoblastică acută (LLA) se află în prezent în faza de recuperare după un transplant de măduvă osoasă, dar nu a mai așteptat să se facă bine cu totul pentru a se căsători cu aleasa inimii sale, Caylee, pe o plajă din Florida.

Pe când aveau 10 ani, cei doi s-au cunoscut într-o tabără unde Joey se afla ca pacient, iar Caylee o însoțea pe sora sa Taylor, care suferea de aceeași boală și care a murit ulterior în 2008. De la acel moment și până la nunta frumoasă de care au avut parte luna trecută a fost drum lung, deoarece cuplul s-a confruntat în mod repetat cu problemele de sănătate ale lui Joey. Cancerul acestuia a recidivat de două ori și odată cei doi chiar au trebuit să-și anuleze planurile de nuntă din cauza aceasta. Dar în cele din urmă, pe 14 mai, în Seacrest, Florida, alături familiile lor și cei mai apropiați prieteni – inclusiv nepotul lor de patru ani, Thomas, care a fost recent diagnosticați cu LLA – au rușit să-și unească destinele pentru totdeauna.

Cei doi povestesc că după ce s-au cunoscut în tabăra pentru copii au menținut o prietenie și și-au scris frecvent, dar atunci când cancerul lui Joey a recidivat în 2011, chiar înainte să împlinească 18 ani, relația lor a atins un alt nivel.

„Eu nu puteam conduce, așa că Caylee a venit să mă ia de acasă și am plecat să mâncăm o înghețată și apoi am fost la Starbucks, am rămas acolo timp de câteva ore vorbind până când au închis magazinul”, a spus Joey Renick.

„Stăteam acolo spunând lucruri pe care nu le-am spus niciodată cu voce tare, cum m-am simțit când sora mea a dispărut”, a spus Caylee Renick care a adăugat că „Știam că vreau o relație cu el”.

În primul an, când Joey era cel mai bolnav, a fost greu pentru ambii. „Joey a fost tratat la același spital la care fusese tratată și sora mea și mulți dintre doctori și asistențierau aceiași. Mi-au revenit de multe ori amintirile din perioada în care Taylor era bolnavă”, își amintește tânăra.

După ce Joey și-a revenit s-au mutat împreună și și-au făcut planuri de nuntă, dar au trebuit să le anuleze deoarece tânărul a fost diagnosticat din nou. Trebuiau să anuleze nunta pe care o plănuiseră.

În timp ce Joey era bolnav, o femeie numită Gail Marchbanks de la o organizație numită Hope l-a întrebat ce își dorește, iar răspunsul lui a fost ”Vreau să mă căsătoresc cu Caylee”. Așa că au început planificarea nunții din Florida – un loc special pentru familia lui Caylee. Înainte de nuntă, Joey a fost supus unui transplant de măduvă iar în prezent boala este în remisiune și se recuperează bine.

Foto: Sandprints Photography