Un deputat PNL de București, Ovidiu Raețchi, anunță că își va deschide în această legislatură Cabinetul Parlamentar în Ferentari. Mai precis pe Calea Ferentari nr. 72. Asta deși a fost huiduit de locuitorii din zonă, în campania de la alegerile locale, când a candidat pentru postul de primar al Sectorului 5.

Raețchi ne-a declarat că are cabinetul deja functional și precizează că nu este prima lui experiență în zonă.

”În legislatura trecută am mai avut, mai bine de un an, un cabinet la câteva sute de metri distanță. Fiind însă o perioadă electorală, am fost mai rezervat în privința proiectelor sociale. Acum avem patru ani la dispoziție pentru a construi lucruri mai temeinice, fără agitația și suspiciunea din perioadele foarte încărcate politic”, spune deputatul.