Un fotbalist american s-a sinucis în închisoare. Aaron Hernandez și-a pus ștreangul de gât | VIDEO

Fostul jucător de fotbal american din echipa New England Patriots Aaron Hernandez s-a sinucis în închisoare, în noaptea de marţi spre miercuri, gardienii găsindu-i trupul neînsufleţit miercuri dimineaţă, informează Boston Globe, citat de Mediafax.

Potrivit unei declaraţii oficiale a departamentului, fostul fotbalist al echipei New England Patriots a fost găsit spânzurat în centrul corecţional Souza Baranowski, din Shirley, Massachusetts, în jurul orei 03.05 a.m.

“Domnul Hernandez era singur în celulă, într-o unitate populată în general. Acesta s-a spânzurat cu cearceafurile pe care le-a atârnat de barele ferestrei din celulă. De asemenea, Hernandez a încercat să blocheze uşa din interior, folosindu-se de diverse obiecte”.

Poliţia a demarat o anchetă, iar familia sa a fost înştiinţată.

Aaron Hernandez, în vârstă de 25 de ani, era condamnat la închisoare pe viaţă, din 2013, fără drept de eliberare condiţionată, după ce a fost găsit vinovat pentru crimă cu premeditare.

Fostul sportiv l-a ucis pe Odin Lloyd (27 de ani), care era prietenul logodnicei sale, Shayanna Jenknis.

Former Patriots star, 27 year old father Aaron Hernandez found DEAD in jail cell after court case. #BREAKING

— Spark Sports (@Spark_Sports_) April 19, 2017