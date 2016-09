Un tren a deraiat în New Jersey. Mai multe persoane au fost rănite

Un tren de navetiști a deraiat, joi dimineața, în New Jersey în gara din orașul Hoboken. Șeful poliției a declarat că ar fi vorba de mai mulți răniți, unele surse precizând că numărul acestora ar depăși 100.

Mai mulți polițiști, medici și pompieri au ajuns la locul accidentului, unde au început operțaiunile de salvare. Imaginile publicate de martorii din gara din Hoboken, arată că ar fi vorba despre pagube imense, bucăți din acoperișul gării prăbușindu-se. Hoboken se află la 11 kilometri de orașul New York, potrivit AP.

Publicațiile locale susțin că mai multe persoane ar fi decedat.

„Se pare că trenul a deraiat chiar pe platforma gării. Am văzut că niște oameni primeau deja îngrijiri medicale. Sper că nu au suferi răni grave”, a declarat pentru Business Insider, Matt Hladik, un bărbat care se afla în gară, unde se pare că s-ar fi format un adevărat haos.

This is not good pic.twitter.com/hJLgZCEKpy — Matt Hladik (@MattHladik919) September 29, 2016

Autoritatea de transport din New Jersey a anunțat că serviciul feroviar este suspendat spre și dinspre gara din Hoboken și precizează că pasagerii vor fi preluați de autobuze și alți operatori de transport. Nu se știe deocmadată cauza accidentului.

NJ transit train just crashed in Hoboken terminal. pic.twitter.com/ZevCYtYx8C — Eric (@big_Poppa_Chop) September 29, 2016

Following the #Hoboken train crash this AM. Every medic, cop & firefighter is here. MANY injuries. pic.twitter.com/YyrfinYfHo — Christiana Pascale (@ChrisPascale6) September 29, 2016