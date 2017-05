O poveste din Muzeul Jucăriilor. Ursulețul Klein, «bunicul» jucăriilor din România

A trecut, la propriu, prin foc și sabie, prin bombardamente și incendii, dar a supraviețuit. Acum, ursulețul Klein, o jucărie veche, care are 74 de ani, se odihnește la Muzeul Jucăriilor.

Un împătimit colecționar bucureștean a deschis de mai mulți ani un muzeu al jucăriilor, care are 12.000 de piese, majoritatea primite cu titlul de donație. Sunt atât de multe, încât unele au luat drumul unor expoziții itinerante din întreaga țară.

O parte a jucăriilor sunt expuse acum în Grădinița 34 din Ferentari. Printre ele și ursulețul Klein, care are 74 de ani și este bunicul jucăriilor din România. Povestea sa a început în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. “Numele meu este Carmen, sunt medic și o mare iubitoare de jucării. Am avut multe jucării în copilărie și acum dețin câteva mai speciale. Am un ursulet vechi, a fost al mamei mele. Vă atașez câteva fotografii cu el. Este produs în 1943, la fabrica de jucării Klein din Iași. Știu numele fabricantului pentru că era nașul mamei mele și ea îl primise cadou de la el atunci când împreună cu frații și părinții au plecat în refugiu din Iași la Pucioasa”, spune fostul proprietar al ursulețului într-o scrisoare adresată Muzeului Jucăriilor.

Refugiați din calea războiului

Povestea este atât de frumoasă, încât a fost postată de inginerul Cristian Dumitru pe site-ul Muzeului Jucăriilor, pe care îl administrează. “În 1943, mama mea împreună cu bunica și cei doi frați ai mamei au fost nevoiți să se refugieze din cauza războiului din Moldova, de la Iași, în Muntenia, la Pucioasa. Înainte de a pleca din Iași, nașul ei i-a făcut cadou un sac cu jucării, printre care și acest ursuleț. Mama mea a dăruit celelalte jucării copiilor din Pucioasa, erau jucării deosebite pentru vremurile acelea. Ursulețul a fost singura jucărie pe care mama a păstrat-o și cu care după doi ani de refugiu s-a întors în Iaşi. A fost singura jucărie pe care a păstrat-o de-a lungul timpului și la care a ținut mult. Mama mi-a spus multe povești frumoase în care personajul principal, eroul-eroilor, era ursulețul cu pricina, care a marcat atât copilăria mamei, cât și pe a mea, el este încă legătura mea cu mama”, a spus Carmen, care acum este doctoriță.

A «supraviețuit» bombardamentelor

Ursulețul Klein a fost martorul multor evenimente, și bune, şi rele, a făcut războiul, a fost în refugiu, a rezistat, a “supraviețuit” bombardamentelor, atât din Moldova, cât și din Muntenia, a bucurat mulți copii, a scăpat dintr-un incendiu provocat de o bombă și s-a plimbat ani la rând prin țară, de la Iași la București.

“În copilăria mea mă jucam de-a școala și ursulețul era cel mai bun și mai silitor «elev» al meu, a învățat limbi străine, germana și franceza, pe care le știa foarte bine. A fost un tovarăș fidel și curajos, de cursă lungă, pentru cel puțin două generații de copii”, concluzionează Carmen în scrisoare.

Ursulețul a fost donat Muzeului Jucăriilor din România și este expus periodic, împreună cu alte exponate, în diferite instituții din țară. Acum este la Grădinița 34, în cadrul expoziției “Micul românaș”.

«Numărul mare de jucării ne depășește puterile de depozitare»

“Strâng jucării de ani buni, iar acum numărul foarte mare ne depășește puterile de depozitare. Am avea nevoie de un spațiu de 200 de metri pătrați pentru ele, eventual un spațiu expozițional. Este adevărat că o parte din ele sunt expuse prin țară, în cadrul unor expoziții, dar tot sunt foarte multe și primim mereu donații”, ne-a spus ing. Cristian Dumitru, președintele Asociației Muzeul Jucăriilor, care cere sprijinul celor care ar putea să dea o mână de ajutor istoriei jucăriilor din România.