Doi ani și jumătate după ce a publicat cartea ” Merci pour ce moment” (Mulțumesc pentru acest moment), Valérie Trierweiler a publicat o nouă carte, Le secret d’Adèle. De data aceasta, este vorba de un roman care prezintă povestea de dragoste dintre Gustav Klimt, pictor austriac din secolul XVIII și muza sa, Adèle Bloch-Bauer, cea care a pozat pentru tabloul ”Femeia în aur”.

Unele zvonuri susțin că unele dintre poveștile din carte seamănă foarte mult cu triunghiul amoros în care a fost implicată în perioada în care avea o relație cu fostul președinte al Franței, François Hollande, și acesta avea o aventură cu Julie Gayet

Jurnalista a declarat că se simte ”agasată” de aceste speculații și că dacă ar avea ceva de spus despre relația sa cu fostul președinte ar spune-o direct, fără să fie nevoită să ascundă aceste lucruri în spatele unei cărți.

Valérie Trierweiler, a declarat însă că i-a oferit un exemplar din noua carte lui Hollande și că au reluat legăturile. „Da, păstrăm legătura. Ne-am revăzut și a fost un fel de schimb. Desigur că i-am dat cartea mea. Dar am obosit să tot revin asupra trecutului meu. Am dreptul să am o viață, iar viața mea merge înainte nu înapoi”, a declarat jurnalista pentru Voici.

Jurnalista franceză, care a fost partenera oficială a lui Francois Hollande când aacesta a preluat mandatul de președinte al Franței a avut o cădere nervoasă după ce în presa din Hexagon au apărut imagini cu Hollande și amanta sa, aceasta încercând chiar să se sinucidă în urma șocului. Însă, la doi ani de la incident, Valerie Trierweiler a reușit să treacă peste dezamagirea suferită și și-a găsit din nou dragostea, în brațele unui om simplu, de data aceasta, un exportator de nucă de cocos, pe nume Ronan.

Cartea „Mulţumesc pentru acest moment” dezvăluie secretele relaţiei dintre autoare şi preşedintele Franţei, relaţie care a început încă de pe vremea când acesta ocupadiferite funcţii în cadrul Partidului Socialist Francez. Amândoi au divorţat, renunţând la familii şi la copii, legătura dintre ei devenind din ce în ce mai strânsă până în momentul în care François Hollande, ales preşedinte al Franţei, începe să o neglijeze, considerând politica mai importantă decât sentimentele pentru ea şi decât dragostea care făcuse din ei un cuplu deosebit de controversat. Mai mult decât atât, Hollande începe o relaţie cu o actriţă, faptul ducând la o ruptură de nevindecat. În consecinţă, Valérie găseşte de cuviinţă să dea în vileag ceea ce ea consideră a fi adevărata faţă a lui Hollande, cartea stârnind, în Franţa, un adevărat scandal.