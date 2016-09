Rețetă de varză murată. Cum se pune varza la murat și ce trucuri sunt utile

Varză murată. Toamna, gospodinele se apucă de pregătit conserve, murături, iar printre ele se numără și varza. Varza murată este utilă pe timpul iernii, și nu numai, la sarmale, dar și în alte preprate culinare. Iată care este rețeta de varză murată.



Tradiţia spun varza se pune la murat de Sfântul Dumitru, pe 26 octombrie ori în preajma acestei zile.

Rețetă de varză murată

Verzele se aleg după subțirimea foilor, care, totodată, trebuie să nu fie cu mult mai mari de-o palmă.

Apoi trebuie spălate și scobite de cotor, iar în loc se pune o lingură de sare. Apoi se așează verzele în butoi: un rând de verze, un rând de sare grunjoasă.

În unele părți ale Banatului, printre verze se mai pun și foi gata tocate, numai bune de călit la iarnă.

După ce este umplut butoiul, se adaugă hrean, bețe de mărar uscat, foi de dafin, o gutuie sau boabe de porumb, care colorează zeamă, piper și cimbru.

După ce este încheiată operațiunea de punere a bunătăților în butoi, se acoperă și se lasă 3 zile fără apa, că să se aşeze”.

După aceea se toarnă apa proaspătă și se pitroceste o data la 3 zile până se acreste, adică se suflă aer în butoi cu ajutorul unei țevi sau al unui furtun. Pentru că verzele să fie mereu scufundate în saramură, deasupra se așează niște teascuri peste care se pune o piatră.

În funcție de locul în care este așezat butoiul în gospodărie, mai cald ori mai rece, varză murată astfel ajunge la savoarea deplină în aproximativ o lună.

Varza murată te scapă de viroze

Varză murată, castraveţi, gogoşari, conopidă – toate acestea întregesc meniul nostru în anotimpul rece şi oferă organismului substanţele de care are nevoie. În sezonul rece, legumele proaspete ne ajung mult mai rar pe masă, fie pentru că nu se găsesc, fie pentru că sunt prea scumpe. Din fericire, murăturile puse de cu toamnă pot compensa în parte acest deficit din alimentaţie.

Varza murată are puţine calorii și multe vitamine

Murăturile sunt sărace în calorii şi bogate în minerale şi vitamine, cu precădere vitamina C. Varza murată are cel mai mare conţinut de vitamina C, 100 g acoperind un sfert din necesarul zilnic al unui adult. Murăturile care nu sunt fierte, ci doar puţin opărite, păstrează aproape intacte vitaminele, de aceea sunt indicate în acest sezon. Nutriţioniştii recomandă persoanelor sănătoase să consume murături şi seara, pentru că potolesc apetitul. Trebuie să se ţină însă cont şi de faptul că acestea favorizează retenţia de apă în corp. Acest lucru poate fi prevenit prin spălarea murăturilor înainte de a fi consumate, pentru a îndepărta surplusul de sare. Mai pot fi şi desărate, dacă sunt ţinute pentru o jumătate de oră în apă rece. Chiar dacă gustul nu va mai fi la fel de bun, aşa vei evita excesul de sare.

Murăturile şi sănătatea

Nu toată lumea se poate bucura de gustul murăturilor. Persoanele cardiace, diabetice sau cu probleme gastrice trebuie să se abţină de la consumul acestora. La persoanele cu probleme gastrice pot apărea reacţii alergice, din cauza fermentării legumelor, iar cei care au hipertensiune trebuie să aibă mare grijă la sarea în exces. Şi în perioada ciclului menstrual este mai bine să te abţii de la consumul de murături, pentru că nivelul hormonal crescut face ca organismul să reţină mai multă apă decât de obicei.

Cele mai bune murături

Ca să ai parte de murături sănătoase trebuie ca legumele pe care le pui la murat să fi fost proaspete, sănătoase, nepătate şi neatinse de brumă. Ele păstrează vitaminele rezistente la fermentaţie şi împrumută şi beneficiile celorlalte ingrediente folosite: mărar, hrean, frunze de ţelină, usturoi.

Rețete cu varză murată

Rețetă de budincă de varză murată cu orez

Ingrediente: o varză acră, patru ceşcuţe de orez, două linguri de untură, 50 g unt, 150 g smântână, un vârf de cuţit de piper, două linguri de pesmet, două ouă.

Preparare: Se taie varza fâşii subţiri, se spală, se stoarce bine şi se căleşte puţin în grăsime. Se fierbe orezul separat şi se scurge de apă. Se unge o formă cu unt, se presară cu pesmet, se aşază un rând de varză, un rând de orez şi se pune puţin piper. Între straturi se presară pesmet. Se toarnă smântâna, pesmetul şi restul de unt şi se coace. Când e aproape gata, se bat două ouă, se pun deasupra şi se reintroduce vasul la cuptor până se rumeneşte.

Rețetă de șniţel de varză murată cu şuncă

Ingrediente: o varză mică, 3 linguri de grăsime, 3 linguri făină, 3 linguri de pesmet, 3 ouă, sare, piper, 200 g şuncă, 200 g caşcaval.

Preparare: Varza întreagă sau tăiată în jumătate se opăreşte în apă clocotită. După ce se răceşte şi se scurge de apă, se curăţă de cotoare. Se suprapun trei-patru frunze de varză opărită, punându-se între ele felii de şuncă şi de caşcaval. Se ţin foile de părţile laterale şi se trec prin făină, ou şi pesmet. Se prăjesc în ulei încins.

Rețetă de cartofi cu varză murată şi carne

Ingrediente: o varză, 4-5 cartofi, sare, ulei, o lingură de făină, supă de zarzavat sau apă, 500 g carne de porc.

Preparare: Varza se opăreşte cu apă clocotită, se scurge, se taie fâşii şi se înăbuşă în ulei. După o jumătate de oră se adaugă cartofii tăiaţi cubuleţe şi se sărează după gust. Se fierb împreună înăbuşit, adăugând puţină supă de zarzavat sau apă. Se rumeneşte făina în ulei încins, se stinge cu supă de zarzavat şi se adaugă la legume. Se lasă să mai fiarbă un sfert de oră. Carnea se prepară la cuptor şi se serveşte tăiată felii, lângă varză.

Rețetă de chifteluţe de varză murată şi mărar

Ingrediente: o varză mică, un ou, 2-3 linguri de făină, sare, piper, o linguriţă de mărar şi de pătrunjel tocat, miezul de la o jumătate de pâine, 3 linguri de untură sau de ulei.

Preparare: Se toacă varza şi se opăreşte. Se lasă să se scurgă bine de apă şi se dă prin maşina de tocat. Apoi se amestecă cu oul, făina, verdeaţa, miezul de pâine înmuiat în apă şi stors, sarea şi piperul. Din compoziţia obţinută se fac chifteluţe ovale, se dau prin făină sau pesmet şi se prăjesc în untura încinsă.