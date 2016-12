Vicepremier maghiar: „Am fost îngăduitori cu românii”

Oficiali ungari continuă să facă declarații aprinse, după controversa creată de Ziua Naţională a României, când ministrul de Externe le-a interzis diplomaţilor maghiari să participe la festivităţile organizate de 1 decembrie.

Vicepremierul de la Budapesta, Zsolt Semjen, a declarat marți că Ungaria ar fi trebuit să dea cu pumnul în masă mult mai devreme în relaţia cu România, într-o conferință de presă la sediul Fidesz, potrivit publicației index.hu.

„Dacă e să ne punem întrebarea dacă diplomaţia ungară are vreo responsabilitate în deteriorarea relaţiilor româno-ungare, trebuie să spun cu conştiinţa curată că nu are. Întodeauna am fost îngăduitori cu românii şi niciodată nu am exacerbat lucrurile. Dar acum am ajuns să fim puşi la zid. Eu cred că dacă ar fi să reproşăm ceva diplomaţiei ungare din orice punct de vedere, atunci ar fi că nu am dat cu pumnul în masă mai devreme”, a spus Zsolt.

Conform index.hu, vicepremierul a mai acuzat statul român că supune liderii comunității maghiare din România unor presiuni politice, „prin proceduri mascate în justiție”.

Acesta a subliniat că relațiile diplomatice dintre România și Ungaria nu sunt dintre cele mai bune, s-au înrăutățit după 2012.

Peter Szijjarto: „Ultima jumătate de an a fost cea mai bună din istoria relaţiilor dintre România și Ungaria”

Pe de altă parte, șeful diplomaţiei ungare a încercat marți să tempereze disputa iscată între Budapesta şi Bucureşti. Peter Szijjarto a declarat, în faţa jurnaliştilor, că ultima jumătate de an a fost cea mai bună din istoria relaţiilor dintre cele două ţări. „Dacă luăm în calcul ultimii şase ani, aş pune că ultima jumătate de an a fost cea mai bună”, a spus acesta.

A refuzat să explice în schimb de ce le-a cerut diplomaţilor să nu meargă la festivităţile prilejuite de ziua naţională a României.

Şeful diplomaţiei ungare a sugerat că problema ar fi o lipsă de respect din partea autorităţilor române şi a refuzat să comenteze declaraţiile inflamatoare făcute zilele acestea de colegii săi de partid şi de guvern care au criticat România fără menajamente. De asemenea, ministrul maghiar de Externe a refuzat însă să comenteze declarațiile vicepremierului ungar. „Ca să fiu sincer, avem îngrijorări în multe privinţe legate de minoritatea maghiară din România. Aşteptăm din partea tuturor ţărilor, mai ales dacă sunt membre ale Uniunii Europene, să respecte drepturile minorităţilor. Avem multe sensibilităţi istorice, nu cred că trebuie să vă explic. Este decizia mea şi nu cred că trebuie să mă justific în faţa nimănui” a mai spus el.

