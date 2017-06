S-au despărțit în urmă cu patru ani și, în ciuda zvonurilor privind o eventuală împăcare, relația lui Ștefan Stan cu Andreea Mantea e de domeniul trecutului.

Ștefan Stan și Andreea Mantea s-au iubit pătimaș în urmă cu aproximativ patru ani și au fost doar la un pas să ajungă în fața altarului.

Cei doi s-au despărțit însă când puțini se așteptau. La acea vreme, vedeta TV vorbea despre un amantlâc al artistului, cu o altă tânără, peste care ea nu ar fi putut trece. În prezent, Andreea este mama unui băiețel, dar nu are o relație oficială. În aceeași situație se află și fostul iubit, care pare să nu-și găsească jumătatea. Mai mult, în ultimul timp, au circulat chiar zvonuri privind o eventuală împăcare între cei doi. Ștefan Stan lămurește însă lucrurile și nu lasă nici măcar o portiță deschisă privind revenirea în brațele fostei iubite.

Altfel, Ștefan Stan a mai spus că nu a ținut niciodată vreo dietă. Și nici nu a făcut sport!

“Mănânc absolut tot ce prind. Sunt puțin leneș, nu am fost în viața mea la sală, mai merg doar din când în când să înot. Asta e, am 40 de ani și genă bună. Am o viață, de ce să am regrete că nu am mâncat ce am vrut”, a adăugat acesta.