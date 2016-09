VIDEO EXCLUSIV / Alexandru Ciucu a adus apă din Iordan pentru botezul fiicei sale! Alina Sorescu a uimit preotul în biserică

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au creștinat duminică, în jurul prînzului, cea de-a doua fetiță, pe Ana Raisa, momentul fiind unul extrem de emoționant pentru ei.

Ca și la creștinarea Carolinei, prima lor fiică, designerul Alexandru Ciucu a bătut drumul până în Țara Sfântă, pentru a lua apă din Iordan, special pentru acest eveniment. Alina Sorescu a demonstrat încă o dată că este o mămică extrem de grijulie, ea asigurându-se că bebelușul are parte de confort și că lucrurile vor decurge bine, ceea ce s-a și întâmplat.

Deși își propusese să rateze intenționat momentul scufundării micuței în cristelniță, artista a recunoscut că nu s-a putut abține.

“Am avut emoții, am zis la un moment dat că nu mă uit, dar nu am rezistat. Tot m-am furișat așa printre nași, preoți să mă uit”, a declarat, pentru Libertatea, Alina Sorescu.

Mai mult, ea a uimit preotul chiar înainte de debutul ceremoniei religioase. “Prima ei întrebare pentru preot, când a intrat în biserică: ‹‹Este apa rece sau caldă?››, a dat-o de gol Alexandru Ciucu. Tot el a recunoscut însă că jumătatea lui este mult mai relaxată la al doilea copil.

A repetat schema de la botezul Carolinei

Pentru Alexandru Ciucu, emoțiile nu au fost atât de intense. “Consider că botezul este o datină creștinească, ce trebuie respectată, nu am avut emoții legate de apă, dacă e rece sau caldă, pentru că până la urmă sunt 30 de grade afară. Pot să spun că mi-am ascuns așa emoțiile în lucrurile astea care trebuie făcute de gen aducerea certificatului de naștere, am adus apă din Iordan într-o sticluță, a trebuit să am grijă să o dau părintelui să o pună la momentul oportun în cristelniță.

M-am refugiat cumva în lucrurile astea logistice”, a declarat, pentru Libertatea, Alexandru Ciucu. Fetița nu a plâns foarte mult în timpul slujbei, demonstrând că e mai cuminte ca sora ei mai mare.

Petrecerea dată în cinstea Anei Raisa a avut loc la un restaurant din Pipera, Alina și Alexandru având alături familia și prietenii, în total peste 200 de persoane.

