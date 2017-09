Andreea Ibacka, soţia simpaticului prezentator a vorbit despre experiența trăită în această vară, alături de soțul său. Andreea și Cabral Ibacka au dormit numai în rulotă, în circuitul făcut prin Europa.

Andreea și Cabral Ibacka nu formează nicidecum genul de cuplu obișnuit cu o viață monotonă. Din contră!

Celor doi le plac experiențele unice, dar și să străbată lumea-n lung și-n lat. Așa cum s-a întâmplat și-n recent încheiata vacanță de vară. Andreea și Carbral au făcut un circuit prin Europa, dar nu oricum, ci în propria lor rulotă! Acolo unde de altfel au și dormit pe tot parcursul acestei călătorii pe meleaguri străine. Potrivit mărturisirilor făcute, actrița a avut parte nu doar de independența de a nu fi legată de vreun hotel anume, dar s-a bucurat și de posibilitatea de a-și lua cu ea jumătate din garderoba de acasă.

”Am făcut un circuit cu rulota, am plecat pe roți din România, am vizitat mai multe țări, locuri noi. Ne-am întâlnit și cu cumnata mea, Artemis, la Barcelona. Ea era independentă. A fost o vară frumoasă, păcat s-a terminat, dar am revenit cu forțe noi. Și suntem pregătiți să muncim până la iarnă. A fost o altfel de vacanță, nu a semănat cu nimic din ce am mai încercat. E rulota noastră, suntem la a treia expediție mai lungă. Nu e o vacanță neapărat comodă, ca cei obișniuiți să aibă totul all-inclus, dar e frumos că-ți oferă independență. Unde vezi un loc frumos, poți să oprești, și poți să-ți iei jumătate de casă cu tine”, a povestit aceasta pentru Libertatea.