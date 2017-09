Carmen Brumă duce un stil de viață sănătos și face mult sport. La vârsta ei, iubita lui Mircea Badea are o siluetă de invidiat.

Carmen Brumă a suplinit absența partenerului său, Mircea Badea, care a lipsit motivat de la lansarea cărții surorii sale.

Ea are o relație specială cu Natty, sora prezentatorului tv, pe care o știe dinainte să devină iubita lui Mircea Badea. Și de această dată, Carmen a afișat o siluetă de invidiat, chiar dacă are un băiețel de trei ani. Ea nu se culcă mai târziu de ora 23, motiv pentru care nu apucă să urmărească emisiunea lui Mircea Badea. Dar se și trezește foarte devreme, asta pentru că fiul său, Vlădut, îi dă deșteptarea la ora 5.30.

”Am venit să o felicit pe Naty, știam că-i talentată, știam că scrie, dar nu atât de multe poezii. Eu nu am avut această pornire. Poate și pentru că trăirile pe care le-am avut nu au fost niciodată atât de intense, încât să fac poezii.Eu și Naty am fost colege, înainte de a avea această legătură de familie. Am și făcut emisiune împreună”, a povestit Carmen Brumă pentru Libertatea.