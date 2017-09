Carmen Tănase a aflat că va fi bunică. Iar fiul spu nu este el cel care i-a dat vestea, ci un medium în care actrița crede.

S-a simțit deja bunică, dar nu în viața reală, ci în serialul filmat cu telefonul mobil, a cărui continuare va fi difuzată la Happy Chanel.

După ce a simțit cam ce înseamnă acest rol, actrița a primit vestea că-l va repeta! Dar nu în film, ci în viața reală. Mai precis, că fiul său în vârstă de 28 de ani, va deveni tată. Băiatul actriței nu este însă el cel care a anunțat-o. Carmen Tănase a aflat de la o bună prietenă a sa, care este medium, că urmează să țină în brațe un nepoțel. Și deja și-a făcut planuri, în ceea ce-l privește.

Cu ocazia vizitei pe care i-a făcut-o la Amsterdam, acolo unde s-a stabilit fiul său, aceasta l-a anunțat că va fi tată.

”Nu sunt încă bunică, dar aș putea fi, fiul meu având deja 28 de ani. Am fost o săptămână la Amsterdam și ne-a ajuns timpul destul cât să ne simțim foarte bine, dar și cât să ne certăm. Cât am văzut că o luăm pe partea asta, am zis gata, e de ajuns, mă întorc acasă. Am avut o discuție recent, el neavând de gând să facă un copil în acastă lume pe care o consideră neprietenoasă. I-am zis că am fost la un medium excepțional, ceea ce este adevărat, și am aflat că o să aibă un copil. Dar i-am mai spus că o să il iau, să-l cresc eu”, a mărturisit Carmen Tănase pentru Libertatea.