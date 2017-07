După mai bine de zece ani petrecuți lângă Ocean, Catrinel Sandu s-a săturat de plajă și de… apă! Vedeta a venit cu cele două fiice ale sale, în țară, pentru o vacanță…istorică.

Catrinel Sandu se află de săptămâni bune în România, împreună cu cele două fiice ale sale. Ea și-a propus ca la sfârșitul acestei vacanțe, copilele să aibă ce povesti, la întoarcerea în America. Motiv pentru care, a inclus în planurile sale un tur al țării, în zonele montane. Asta pentru că, după aproximativ 11 ani de stat lângă Ocean, cele trei s-au obișnuit cu apa și cu… plaja.

Foto: Dumitru ANGELESCU/ Video: Cosmin NISTOR

”Nu am vrut la mare, noi suntem la Ocean, fetele sunt obișnuite cu plaja, cu apa. Ne-am propus să stea cu bunicii dar și să mergem în zona montană, să vedem castele frumoase. Sara e măricică acum și poate povesti la școală despre locurile frumoase pe care noi le avem”, a mărturisit Catrinel Sandu pentru Libertatea.

Altfel, fosta prezentatoare TV a mai spus că cea mai mare problemă pe care o are cu fiicele sale, atunci când vin în România, o constituie adaptarea cu diferența de fus oral.

”Anul ăsta a fost cea mai ușoară perioadă de adaptare, cu fusul oral. Anii trecuți aveam de stat cam o săptămână, zece zile, cu jucat la 3 dimineata în curtea bunicilor, pentru că nu puteau să doarmă. Acum sunt deja măricele, începe să fie mult mai ușor”, a adăugat aceasta.

Catrinel Sandu s-a săturat de plajă dar trăiește visul american

Catrinel Sandu are două fetițe superbe, este măritată cu fostul tenismen Gabriel Trifu și locuiește în America, într-o casă superbă. În plus, soțul său și-a deschis o academie de tenis peste Ocean, iar ea este acolo profesoară de balet. Cu toate acestea, Catrinel are momente când i se face tare dor de țara sa și de televiziune. Vedeta mărturisește că s-a acomodat destul de greu în America și mai ales în primii ani a fost la un pas să renunțe la tot și să se întoarcă în propria-i țară.