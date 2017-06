Artistul nu și-a programat niciodată un concediu cu familia, din cauza spectacolelor care apar. Cornel Ilie merge pe litoralul românesc doar fiindcă e mai aproape de casă.

De când a devenit tată, viața lui Cornel Ilie s-a schimbat radical.

Solistul de la Vunk și-a stabilit ca prioritate asigurarea unei copilării cât mai frumoase pentru fetița sa. Și face tot posibilul ca micuței să nu-i lipsească nimic.

“De când am devenit tată, mă simt mult mai liber, mai fericit. Prioritar este ca fetița să aibă o educație, o copilărie fericită, orice om își duce viața în funcție de copilăria pe care o are. Vreau ca viitorul ei să fie mult mai bun decât al altor copii, să aibă mai mult decât oferă societatea noastră”, a mărturisit artistul pentru Libertatea.

Din cauza programului încărcat din timpul verii, Cornel Ilie nu-și poate programa niciodată un concediu împreună cu familia sa. Și nici nu ar vrea, spune el, pentru că vacanțele spontane sunt mult mai plăcute.

Altfel, Cornel Ilie nu are o părere prea bună despre litoralul românesc. Acesta spune că merge la mare, la noi, doar fiindcă este mai aproape de casă. “Nu aș alege marea de aici. E scump pentru nimic”, a precizat artistul.

Chiar dacă are viață de artist, Cornel Ilie încearcă să petreacă timp cât mai mult și cu fiica sa:

“Amândoi stăm cu ea. Dar mami are mai mult timp. Nu o să neg niciodată prioritatea mamei în viața unui copil”. Deși fiica sa are un an și șapte luni, artistul nu poate spune precis cu cine seamănă. “Câteodată semănă cu mine, altă dată, cu mami”, a dezvăluit acesta.