Se știu de mai bine de nouă ani, s-au afișat împreună, dar niciodată nu au recunoscut că între ei ar fi ceva serios. Ei bine, Doinița Oancea l-ar face tată pe Augustin Viziru, lucru pe care chiar ea l-a dat de înțeles!

Încă de când s-au cunoscut, între ei a existat mereu o compatibilitate observată și de cei din jurul lor.

Motiv pentru care, de altfel, li s-au dat roluri împreună, ca și parteneri, în telenovelele ce au făcut istorie, în urmă cu ceva ani. Iar mai nou, tot împreună, ei joacă și în primul serial tv filmat cu telefonul mobil.

Doinița Oancea și Augustin Viziru nu au pozat însă niciodată ca un cuplu și în viața de zi cu zi. De fiecare dată când au fost chestionați pe marginea acestui subiect, ambii au dat-o pe glumă. Dar nu au ascuns faptul că ceva, ceva, parcă îi unește. Doinița Oancea a mărturisit chiar că lumea îi cere împreună nu doar ca parteneri de platou, ci și ca… iubiți.

”Eu mă bucur că jucăm din nou împreună. Oarecum, suntem parte din aceeași generație. Amândoii am fost descoperiți de Ruxandra Ion. Ne-am cunoscut acum 9 ani, iar oamenii ne cer împreună. Și nu doar în film. Ne cer și altfel. Mereu când postez o poză cu Augustin, mi se spune: luați-vă că aveți o super chimie, ce frumoși sunteți împreună, să faceți un copil. Nu am decis să facem acest pas, dar nu se știe. Niciodată să nu zici niciodată”, a spus Doinița Oancea pentru Libertatea..

Revenită pe platourile de filmare, în aceeași distribuțiție cu Augustin Viziru, dar și cu alți colegi din telenovelele în care a jucat, Doinița Oancea nu a trecut pe locul secund nici celălalt hobby al ei.

”Mai fac în continuare hăinuțe. Nu mă consider designer ci doar fac cu plăcere un hobby, fac niște piese vestimentare pe gustul meu. Nu prea am avut timp ed asta, a trebuit să mă împart între filmări și atelier și nu am fost așa inspirată, dar o să mă ocup mai bine”, a adăugat actrița.