Deși și-ar fi dorit să urmeze cursurile unei școli de muzică încă din clasa primară, Doinița Oancea nu a avut posibilitatea să-și urmeze visul.

Este considerată una dintre cele mai talentate actrițe ale generației sale.

A avut roluri celebre în cele mai bune telenovele românești, iar în prezent s-a întors pe micul ecran în primul serial filmat cu telefonul mobil. Doinița Oancea are talent cu carul. Și, lucru mai puțin știut, încă de când era copil, și-a propus să urmeze calea artistică. Îi plăcea foarte tare muzica și-și dorea să cânte la pian. Motiv pentru care, în clasa 1, a dat examen de admitere la liceul ”George Enescu”.

A intrat cu nota 10, doar că visul său s-a destrămat după doar un an. Problemele din familie nu i-au mai permis să urmeze cursurile școlii dorite, motiv pentru care s-a retras și s-a înscris la o altă instituție.

”Prima mea zi de școală a fost una cu mari emoții. Asta pentru că am dat admitere în clasa 1, la George Enescu, la secția de pian, acolo unde intrai doar cu examen. Am avut niște emoții colosale. Nu-mi mai amintesc prima zi de școală, așa cum îmi amintesc admiterea. Eram într-o clădire impozantă, care de fapt era un liceu, cu toți oamenii aceia mari lângă mine. Eu trebuia să mă prezint frumos, să spun și o poezie, să mă pun și la pian, să apăs pe clapele acelea muzicale. Dar am intrat cu 10”, își începe Doinița Oancea povestea.

Tot ea a dezvăluit pentru Libertatea și cum a îmceput pasiunea sa pentru pian, dar și motivul pentru care nu și-a urmat visul.

”Lângă casa mea e un liceu. E vorba despre Liceul maghiar. Acolo era un pian, și cum domnii și doamnele mă plăceau și mă lăsau în curte, în weekend, dacă aveam chef, mă duceam la pian. Tot timpul eram pe clape, așa am zis că vreau să fac muzică, mama a fost de acord. Am intrat dar din păcate am stat doar un an la Liceul George Enescu. Eram foarte mică, nu mă lăsau singură la școală. Bunica nu a putut să mă ducă mai mult de un an, iar mama avea două joburi ca să mă întrețină pe mine la școală și nu avea cum să mă însoțească. Motiv pentru care m-am retras de acolo și am fost la o școală de lângă casă”, a mai spus aceasta.