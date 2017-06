Artista a încercat să mănânce cât mai sănătos pe perioada sarcinii, dar și-a făcut și micile pofte. Elena Gheorghe s-a îndopat cu nectarine și pepeni!

Elena Gheorghe se poate mândri cu faptul că nu s-a îngrășat prea mult în cele opt luni de sarcină.

Artista este o graviduță cât se poate de frumoasă și, cu siguranță, nu va avea prea multe kilograme de dat jos după ce va deveni din nou mămică. Aceasta a mărturisit că a încercat pe perioada sarcinii să mănânce cât mai sănătos, dar și-a satisfăcut și micile pofte.

“Nu am făcut nimic special față de perioada în care am fost însărcinată cu Nicolas. Am încercat să mă hrănesc cât am putut de bio, natural, sănătos, dar mi-am făcut și poftele. De, trebuie să-ți mai iei și o înghețată, o pastă, un fast-food, dar nu așa în fiecare zi, pentru că nu-i sănătos pentru bebe și nici pentru mine. Beau, în schimb, foarte multe sucuri naturale. Dimineața, prânz, seara am suc, depinde de ce fructe am poftă atunci. În perioada asta, cu pepenii şi nectarinele, cred că fata mea o să mănânce nectarine și pepeni, sau o să le urască, la cât a mâncat maică-sa în timpul sarcinii”, a spus Elena Gheorghe pentru Libertatea.