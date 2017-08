Marcel Pavel a fost la un pas să rămână în America, țara în care a simțit că acolo s-ar fi împlinit din toate punctele de vedere.

De-a lungul bogatei sale cariere artistice, Marcel Pavel a colindat nu doar țara, cât și lumea-n lung și-n lat.

Artistul a avut concerte prin toate colțurile Europei, precum și peste Ocean. În desele sale călătorii în interes de serviciu, în afara granițelor țării, artistul a fost la un pas să rămână în America, pe vremea când încă nu-și avea o familie în România.

”Am plecat din țară înainte de Revoluție, aveam contracte în toată Europa. Mi-am pus în gând în ‘89 să rămân, dar a venit Revoluția. Mi-ar fi plăcut în America, la New York. Am fost de vreo zece ori, mi-am dat seama că acolo mi-aș găsi eu locul”, a declarat Marcel Pavel pentru Libertatea.

De atunci, artistul a mai avut și alte ocazii și propuneri de a emigra, dar în prezent nici nu vrea să mai audă de așa ceva. Asta pentru că este tatăl unei superbe fetițe, familia sa locuiește în capitală și, pentru nimic în lume, nu și-ar lăsa singure cele mai dragi persoane din viața sa.

Artistul este tare mândru că fetița îi seamănă. Acesta a luat-o cu el la câteva concerte, după care s-a lăsat păgubaș.

”Fetița noastră e superbă, are 4 ani, merge la grădiniță, la balet. E foarte neastâmpărată și asta mă bucură că seamănă cu mine. E universul nostru. Are voce când mai strigă la mine. Nu știu dacă are veleități, dar nu insist. Dacă-și va dori să cânte, o va face la dorința ei, nu la propunerea mea. A fost cu mine la spectacole, dar mi-a spus că eu cânt foarte tare și de atunci nu a mai venit”, a spus acesta, mai în glumă mai în serios.