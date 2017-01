Dansatorul Andreei Bălan trăiește, de ceva timp, o frumoasă poveste de dragoste cu fosta campioană olimpică de gimnastică, în prezent prezentatoare TV. Cu toate acestea, Sandra Izbașa nu se vrea mireasă pentru că, spune ea, toate vor veni la timpul lor.

Sandra Izbașa și Petrișor Ruge au ascuns atât cât au putut, idila lor. În prezent însă, cei doi nu se mai feresc și trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, de câțiva ani.

Chiar dacă formează un cuplu solid, iar fosta campioană olimpică de gimnastică a ajuns deja la vârsta de 26 de ani, când alte fete se gândesc la măritat, aceasta nu are în plan o eventuală căsătorie. Asta pentru că, mai întâi de toate, Sandra care prezintă de câteva luni știrile sportive de la TVR, își dorește o carieră în televiziune, asemănătoare cu a Andreei Esca, prezentatoarea sa preferată.

”Momentan nu mă gândesc la căsătorie. Mă bucur de ceea ce am acum. Mă axez pe carieră. Toate la timpul lor! Cu siguranță se va ântâmpla fără să programez, chiar nu am timp să mă gândesc la asta”, a declarat Sandra Izbașa pentru Libertatea.

Fosta sportivă nu se vede nici mamă în viitorul apropiat, deși s-a apropiat de copii în momentul în care a început să antreneze o grupă de fetițe, la gimnastică.

”Lucrez cu copii și datorită lor am început să-i apreciez și să am răbdare. Am fost în lot de la 12 ani și prea mult contact cu copiii nu am avut. Mă bucur că acum pot să-i antrenez. Nu-mi programez să am un copil. În prezent, sunt foarte fericită. Relațiile cu părinții, cu oamenii din jurul meu, dacă toți sunt bine, și eu sunt foarte bine. Dacă scârție ceva, atunci nici eu nu mă simt bine și intervin să reglăm ceva. În momentul de față sunt foarte bine”.