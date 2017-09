Dragoș Dolănescu nu a avut o copilărie prea ușoară. El a crescut fără tată, undeva la țară, în Costa Rica. Se trezea foarte devreme să mulgă vaca, apoi se spăla și fugea la școală.

Viața lui Dragoș Dolănescu, fiul cel mic al regretatului artist, ar putea constitui oricând subiectul unui film.

Dragoș s-a născut în urma relației pe care mama sa, o tânără care venise tocmai din Costa Rica să facă facultatea în România, a avut-o la acea vreme cu unul dintre cei mai îndrăgiți artiști autohtoni.

Dragoș nu a avut o copilărie ușoară. A fost crescut de bunici, printre oi, vaci și găini. Pe Ion Dolănescu l-a cunoscut pe când avea șase ani. De atunci însă, el a început să petreacă mult timp în România, iar tatăl său îl lua cu el în toate vacanțele.

“A fost greu, dar Dumnezeu mi-a dat un tată, pe bunicul meu, care m-a crescut printre vaci și găini. Am avut o copilărie frumoasă, chiar dacă era greu să te trezești foarte de dimineață, să stai cu vacile, să mulgi vacile, apoi să te speli și să fugi la școală. Pe când aveam 5-6 ani am început să vin în România. Atunci l-am cunoscut pe tata. Era un bărbat vesel, care vorbea încet, dulce, foarte corect si puțin. Nu vorbea prea mult, dar când vorbea, o spunea.. O dată am fugit la mare, la Mamaia, să mă joc singur. M-am dus la minigolf. Toată lumea mă căuta. Eu aveam vreo 8 ani. Am apărut după aproximativ trei ore. A fost singura dată când tata m-a tras de urechi”, mai spune Dragoș Dolănescu.