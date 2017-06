Fata fostei prezentatoare tv este o mică artistă în devenire, foarte talentată la desen. Roxana Ciuhulescu e un exemplu negativ pentru Ana Cleopatra, din acest punct de vedere.

Roxana Ciuhulescu are numai motive să se laude cu fiica sa, în vârstă de nouă ani.

Foto: Dumitru ANGELESCU/ Video: Cosmin NISTOR

Ana Cleopatra este o mică artistă în devenire, după cum spune chiar mama sa. Cântă la pian și desenează foarte frumos! Îl moștenește însă pe tatăl său, din acest punct de vedere. Asta pentru că fosta prezentatoare tv nu știe să facă, nici măcar o floare!

”Ana face balet, cântă la pian și știe să deseneze, e o mică artistă în devenire. Eu nu am avut niciodată talentul ăsta, nici azi nu știu să desenez o floare, un cățel, o căsuță. Cu siguranță, talentul îl noștenește de la taică-su”, a spus Roxana Ciuhulescu pentru Libertatea.

Îi interzice sporturile extreme până la 18 ani

Vedeta cu cele mai lungi picioare din România are o mare înclinație spre sporturile extreme. A participat la competiţii de raliu, motociclism și karting, are permis de motociclete, licențe de pilot și de co-pilot de raliuri. Roxana Ciuhulescu are totodată brevet de scafandru şi de pilot de elicoptere. Chiar dacă și fiica sa este pasionată de sport, vedeta îi interzice sporturile extreme, până la majorat.

”De la mine a moștenit înclinația către sport, adoră sportul și cred că-i va creiona un viitor foarte frumos, sportul contează mult în educația unui copil. Am dat-o și la volei. După 18 ani poate să se apuce de ce sporturi extreme vrea, până atunci o țin cuminte”, a mai spus vedeta pentru Libertatea.

