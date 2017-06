Artista și-a reluat activitatea artistică, lucrează și la circ, dar își face timp și pentru familie. Sanda Ladoși s-a întors la prima sa meserie, cea de învățătoare, pe care o exersează cu copiii săi.

După ce ani buni și-a trecut cariera pe planul secund, pentru a se dedica efectiv creșterii celor doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, Sanda Ladoși s-a întors pe scenă.

Mai mult, ea are o activitate intensă, lucrând și la Circul de Stat, acolo unde ocupă chiar o funcție de conducere. Între două joburi, artista își face însă timp și pentru familie, deși, spune ea, e foarte greu să gestioneze lucrurile.

“Anul acesta am început să mă mișc mai mult. Fiind mamă, datoria mea principală a fost să mă ocup de copii. Dar acum ei sunt deja mari, independenți, și atunci mă pot recala și pe meserie. Dar e foarte greu. De când sunt implicată și-n proiectul Circului de Stat, plus meserie, plus copii, e greu de gestionat. Încerc pe cât posibil măcar în weekend să mă ocup de ei cu atenție. În cursul săptămânii – mai rar, decât după-masă, când mă întorc de la birou”, a povestit Sanda Ladoși pentru Libertatea.