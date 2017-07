Tavi Colen a luat ceva kilograme în greutate, dar, cu toate acestea, artistul nu are de gând să-și impună restricții alimentare.

Tavi Colen spune că se simte bine în pielea lui, chiar dacă a luat în greutate și nu are nicidecum o siluetă trasă prin inel.

Foto: Dumitru ANGELESCU/ Video: Cosmin NISTOR

Artistul a mărturisit că nu a ținut niciodată vreo dietă și nici că are de gând s-o facă. ”Nu mă intersează. Mă simt bine, sunt sănătos, voinic, nu am de ce să țin dietă”, a spus acesta pentru Libertatea.

Totuși, Tavi obișnuiește să facă mișcare, chiar dacă nu una programată, la sală. ”Fac sport în fiecare zi: alergare cu bicicleta, la ora 7, apoi alergat după fiul meu, care este foarte rapid și trebuie să te ții după el”, a adăugat Colen.

Altfel, artistul are o mare pasiune, pescuitul, până nu de mult la balta lui Bittman, colegul său de trupă, transformată acum în parc nautic.

”Aleg să fac schi nautic și pescuit. Dau bine cu undița, mă descurc. Noi avem locul nostru, ceva mai departe, unde pescuim. După care-l preparăm și toată lumea e invitată la masă”, a adăugat acesta.

Mândru de fiul său

Altfel, artistul spune că are programul plin de concerte, pe lângă faptul că va trebui să se dedice și fiului său. Băiatul lui în vârstă de zece ani, Mario Alexandru, a obținut premiul întâi la sfârșitul anului școlar, iar tatăl, ca recompensă, e nevoit să-i satisfacă toate poftele. Tavi Colen nu a putut să-și programeze încă o vacanță cu familia, întrucât, spune el, are de onorat mai multe angajamente. El speră totuși să poată pleca în concediu măcar în luna septembrie. Dacă nu, o va lăsa pentru la anul.

”Avem treabă în țară, peste tot. Vacanță s-ar putea să ne luăm la sfârșitul lui septembrie. Sunt însă destule proiecte de dus la capăt”, a spus artistul.

CITEȘTE ȘI: VIDEO EXCLUSIV/ Sanda Ladoși și șeful său de la circ, Bogdan Stanoevici, ”suspect de apropiați”! Idilă sau strategie de marketing?