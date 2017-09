VIDEO Statistică Waze: “Ora Firea” a generat trafic record în București

Sute de mii de români au folosit ieri aplicația Waze, în orele în care traficul din București era aproape paralizat. Recordul a fost înregistrat la ora 17:45 când, simultan, au fost aproape 20.000 de utilizatori conectați la aplicație în același timp.

Waze este o aplicație de trafic gratuită destinată telefoanelor mobile tip smartphone, ce oferă navigație GPS pas-cu-pas, cu date de trafic în timp real.

Potrivit coordonatorului Waze România, Paul Dorneanu, ieri a fost înregistrat un record de utilizare. Explicația o reprezintă alertele de vreme rea emise de autorități și închiderea școlilor la ora 17:00.

„Ieri am avut parte de un lucru destul de atipic față de restul zilelor. Singura noastră posibilitate de a măsura efectiv este numărul de utilizatori conectați simultan. Dacă pentru ora 17:00 în mod normal am vorbi de 10.000 de utilizatori conectați în timp același timp, la nivelul municipiului București, ieri am avut o creștere de 50 la sută. Numărul de utilizatori simultani a crescut până la 17:45 când s-au înregistrat cam 19.000 de utilizatori. Ceea ce este și un record de utilizare a aplicației Waze în București”, explică Paul Dorneanu.

Recordul precedent fusese stabilit cu două săptamâni în urmă, când datele Waze arătau 17.500 de utilizatori.

“Vorbim de o cifră înregistrată într-o anumită secundă. Trebuie să ne imaginam că în fiecare secundă există zeci sau sute de utilizatori care deschid aplicația Waze și pleacă la drum și, în aceeasi secundă, sunt și alte zeci, sute de utilizatori care închid aplicația pentru că au ajuns la destinație”, adaugă Paul Dorneanu.

Parteneriatul Waze-PMB pentru managementul traficului, în punct mort

Sistemul de management al traficului din Capitală centralizează informații din 215 intersecții semaforizate, din totalul de 450 existente în București. Prin comparație cu Waze, volumul de date procesate cu privire la traficul în timp real este mult mai mic.

“Sistemul de managemnt, pe care îl foloseste Primăria Generală, aș putea spune că este unul inteligent însă nu este optimizat. Waze ar putea veni în ajutorul îmbunătățirii sistemului actual de management al traficului. Actualul sistem are un soft bun, vorbim de un sistem destul e complex care este folosit cu succes și în alte capitale. Sistemul Waze permite ca datele pe care le colectează să fie „aruncate” în acest sistem de management al traficului. Spre exemplu, pentru a ține culoarea verde pe o anumită direcție. Acest lucru nu se întâmplă”, mai spune reprezentantul Waze România.

Primele discuții cu reprezentanții Primăriei Generale, în vederea unui parteneriat pentru integrarea informațiilor Waze în sistemul de management al traficului, au început în urmă cu câțiva ani.

“Noi ne-am lovit de probleme birocratice. Am făcut toate demersurile posibile, cu toate că am primit promisiuni încă de pe vremea domnului Oprescu. Nu a fost niciun primar care să refuze acest lucru, dar niciun primar nu a făcut până acum vreun pas efectiv în a demara acest parteneriat”, conchide Paul Doreanu.

Statisticile Waze mai arată că, raportat la numărul total de autovehicule înmatriculate în Romania, șoferii a 25% la sută dintre ele folosesc, cel puțin o dată pe săptămână, aplicația Waze.

Succesul aplicației, care generază rute alternative în funcție de condițiile de trafic, se explică și prin faptul că România are una dintre cele mai deficitare rețele de infrastructură rutieră din lume. Potrivit auto-bild.ro, un raport realizat de Forumul Economic Mondial la nivelul Europei arată că doar Rusia, Albania, Serbia și Moldova stau mai prost decât noi în ceea ce privește calitatea drumurilor.

Urmărește interviul integral cu coordonatorul Waze România, Paul Doreanu.

Citește și Waze va colabora cu Compania de Drumuri pentru depistarea gropilor